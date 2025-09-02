Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συζητήσει σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και τους ηγέτες της Γερμανίας και της Βρετανίας στη διάρκεια επίσκεψης στο Παρίσι, δήλωσε σήμερα σύμβουλος στο γραφείο του Ζελένσκι.

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ έγραψε στο X πως ο σκοπός της συνάντησης είναι ο "'συγχρονισμός των ρολογιών' στη διάρκεια εντατικών συζητήσεων σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ευρώπη κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της".

Η συνάντηση έχει οριστεί για μεθαύριο Πέμπτη.

The President of Ukraine @ZelenskyyUa will meet in Paris with @vonderleyen, @SecGenNATO, @bundeskanzler, and @Keir_Starmer for a “synchronization of watches” during intensive discussions on security guarantees for Ukraine. More precisely, on security guarantees for Europe along… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 2, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.