Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχος για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ αναφέρει πως ο σκοπός της συνάντησης είναι ο «συγχρονισμός των ρολογιών» στη διάρκεια εντατικών συζητήσεων σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας

Volodymyr Zelenskyy

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συζητήσει σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και τους ηγέτες της Γερμανίας και της Βρετανίας στη διάρκεια επίσκεψης στο Παρίσι, δήλωσε σήμερα σύμβουλος στο γραφείο του Ζελένσκι.

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ έγραψε στο X πως ο σκοπός της συνάντησης είναι ο "'συγχρονισμός των ρολογιών' στη διάρκεια εντατικών συζητήσεων σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ευρώπη κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της".

Η συνάντηση έχει οριστεί για μεθαύριο Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Βολοντιμίρ Ζελένσκι Εγγυήσεις Ασφαλείας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark