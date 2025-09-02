Επίθεση με... πατερίτσα δέχτηκε ο πρώην πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας τη Δευτέρα με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να νοσηλευτεί για λίγο.

Ο Μπάμπις, ο οποίος προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, χτυπήθηκε στο κεφάλι και στην πλάτη με πατερίτσα σε προεκλογική συγκέντρωση στην Ντόμπρα, στα ανατολικά της Τσεχίας. Ο Μπάμπις μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ακτινογραφίες και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.

«Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας, ελπίζω να είμαι καλά. Αύριο θα περιμένω περαιτέρω αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, αλλά οι γιατροί συνέστησαν ανάπαυση, οπότε δυστυχώς θα πρέπει να ακυρώσω τουλάχιστον το αυριανό πρόγραμμα στην περιοχή Όλομουτς. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όλους όσους ήθελαν να με συναντήσουν», έγραψε σε ανάρτηση στο X το βράδυ της Δευτέρας ο Μπάμπις, ηγέτης του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος ANO.

Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις και χαρακτήρισε την πράξη ως «ασταθή συμπεριφορά».

Η επίθεση καταδικάστηκε από τον Τσέχο πρωθυπουργό Πετρ Φιάλα, ο οποίος δήλωσε ότι «η βία δεν ανήκει στην πολιτική».

«Απευθύνω ειλικρινή έκκληση σε όλους: ας ακούσουμε ο ένας τον άλλον, ας μιλήσουμε μαζί, ας αναζητήσουμε τη σωστή λύση. Αλλά ας αφήσουμε στην άκρη τη βία και την επιθετικότητα. Μια κοινωνία που ενεργεί με αυτόν τον τρόπο είναι επικίνδυνη», δήλωσε ο Φιάλα.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν χαρακτήρισε την επίθεση αποτέλεσμα της πολιτικής δαιμονοποίησης του Μπάμπις από τους αντιπάλους του.

«Μετά τη Σλοβακία, η βία έχει εισχωρήσει και στην τσεχική πολιτική. Δεν είναι περίεργο. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι δαιμονοποιούν τον @AndrejBabis εδώ και χρόνια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αλλά δεν θα τον σταματήσουν. Θα συνεχίσει και θα κερδίσει τις εκλογές! Να γίνεις γρήγορα καλά, φίλε μου!», έγραψε ο Όρμπαν στο X.

Η επίθεση θυμίζει την επίθεση του περασμένου έτους στον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρομπέρτο Φίτσο, ο οποίος υπέστη σοβαρά τραύματα αφού πυροβολήθηκε καθώς έφευγε από μια κυβερνητική συνεδρίαση.

Ο Μπάμπις - ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της Τσεχίας μεταξύ 2017 και 2021 - βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ανακτήσει την εξουσία, καθώς το κόμμα του ANO προηγείται στις δημοσκοπήσεις με 31%, ενώ ο κυβερνών συνασπισμός Spolu (Μαζί) υστερεί με 21%.

Ένας εκπρόσωπος του ANO δεν απάντησε αμέσως με κάποιο σχόλιο.



Πηγή: skai.gr

