Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα δεν έχει αντιταχθεί ποτέ στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο τόνισε ότι η είσοδος του Κιέβου στο ΝΑΤΟ είναι μη αποδεκτή για τη Ρωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη - σε δηλώσεις του μαζί με τον πρωθυπουργό της ΣΛοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο - ότι «η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να επιτεθεί σε κανέναν». «Οι ισχυρισμοί σχετικά με την πρόθεση της Ρωσίας να επιτεθεί στην Ευρώπη αποτελούν είτε πρόκληση είτε ανικανότητα», τόνισε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Μόσχα δεν έχει άλλους στόχους πέρα από την προστασία των συμφερόντων της.

«Η Δύση, με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, προσπαθεί να απορροφήσει όλο το μετα-σοβιετικό χώρο. Οφείλουμε να αντιδράσουμε σε αυτό», υποστήριξε ο Πούτιν, ενώ ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία απαντάει στις ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές δομές.

«Μπορούμε να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια. Το έχουμε συζητήσει έμμεσα μαζί τους», σημείωσε ο Πούτιν.

