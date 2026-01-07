Ουκρανία: Ο Σιμπίχα χαιρετίζει την κατάληψη του Μarinera

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα πως το Κίεβο χαιρετίζει την κατάληψη από τις ΗΠΑ ενός υπό ρωσική σημαία πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα.

«Η κατάληψη πλοίου με ρωσική σημαία στον Βόρειο Ατλαντικό υπογραμμίζει τον αποφασιστικό, ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ και του προέδρου Τραμπ», αναφέρει ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Χαιρετίζουμε μια τέτοια προσέγγιση στην αντιμετώπιση της Ρωσίας: δράση, όχι φόβος. Αυτό αφορά επίσης την ειρηνευτική διαδικασία και την προσπάθεια επίτευξης διαρκούς ειρήνης», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

