Μέλος του ΔΣ της κρατικής PDVSA: Οι ΗΠΑ πρέπει να πληρώσουν για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας στις διεθνείς τιμές

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας PDVSA δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αποκτήσουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας χωρίς να το πληρώσουν στις διεθνείς τιμές, τονίζοντας ότι η χώρα δεν χρωστά τίποτα στις ΗΠΑ για το αργό.

Σϋμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το στέλεχος της PDVSA σημείωσε επίσης ότι μόνο η Chevron εξάγει αυτή τη στιγμή βενεζουελάνικο πετρέλαιο.

Πηγή: skai.gr

