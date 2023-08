Νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones από τη Μόσχα στη δυτική Ουκρανία, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της χώρας

Η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια τη νύκτας επίθεση κατά κύματα εναντίον της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας 70 όπλα αεροπορικής επίθεσης, περιλαμβανομένων πυραύλων κρουζ και υπερηχητικών καθώς και ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, ενώ τουλάχιστον 10 πύραυλοι φαίνεται ότι πέρασαν την αντιαεροπορική άμυνα.

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέστρεψε 30 από συνολικά 40 πυραύλους κρουζ και τα 27 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχίντ που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Η ίδια πηγή ανέφερε πως η Ρωσία εκτόξευσε επίσης τρεις υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal, όμως δεν αποκάλυψε άλλες πληροφορίες γι' αυτούς.

«Συνολικά, σε επιθέσεις κατά κύματα από το βράδυ της 5ης Αυγούστου μέχρι το πρωί της 6ης Αυγούστου 2023, ο εχθρός χρησιμοποίησε 70 όπλα αεροπορικής επίθεσης», ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σχόλιο από τη Ρωσία.

