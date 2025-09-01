Οι μαθητές επέστρεψαν στα σχολεία της Ουκρανίας τη Δευτέρα για την έναρξη του νέου σχολικού έτους, με την ελπίδα να μπορέσουν να κάνουν μαθήματα με ασφάλεια, παρά την εισβολή της Ρωσίας. Από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022, τα σχολεία έχουν βρει διάφορους τρόπους για να συνεχίσουν τα μαθήματα, σύμφωνα με το Associated Press.

Στο Bobryk, ένα χωριό στη βόρεια περιοχή Σούμι — όχι μακριά από το μέτωπο — ένα σχολείο μετέφερε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας του σε ένα υπόγειο, ώστε οι μαθητές, των οποίων η εκπαίδευση είχε ήδη επηρεαστεί λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον COVID, να μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα δια ζώσης. «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μη χαθεί αυτή η γενιά», δήλωσε ο διευθυντής Oleksii Korenivskyi. «Ο χρόνος είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορείς να αναπληρώσεις. Αυτή είναι η μελλοντική μας γενιά και πρέπει να της δώσουμε ό,τι έχουμε».

Το σχολείο μεταφέρθηκε υπόγεια πριν από δύο χρόνια, όταν οι σειρήνες για αεροπορικές επιδρομές διαρκούσαν μερικές φορές έως και 20 ώρες, παραλύοντας τα μαθήματα. Η μόνη επιλογή ήταν να βρουν καταφύγιο και, ενώ κρύβονταν από πιθανές εκρήξεις, να συνεχίσουν να μελετούν.

Τώρα, στο υπόγειο ενός κτιρίου που δεν προοριζόταν ποτέ να γίνει σχολείο, οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται σε ένα στενό χώρο. Δεν υπάρχουν παράθυρα ή πόρτες. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι φωνές των παιδιών αναμειγνύονται σε μια χορωδία.

Τη Δευτέρα, πολλά παιδιά προσήλθαν φορώντας κεντημένα παραδοσιακά πουκάμισα. Τα γραφεία των δασκάλων ήταν γεμάτα με φρέσκα λουλούδια που τα παιδιά τους έφεραν ως παραδοσιακό δώρο για την έναρξη της χρονιάς.

«Δυστυχώς, αυτός ο «γείτονας» δεν πρόκειται να πάει πουθενά», είπε ο Oleksii, αναφερόμενος στη Ρωσία, όταν περιέγραψε πόσα πολλά έπρεπε να γίνουν για να επιτευχθεί αυτό και ότι άξιζε τον κόπο.

Το κάποτε υγρό και σκοτεινό υπόγειο ανακαινίστηκε με εξαερισμό, ηλεκτρικό ρεύμα και νέο δάπεδο, και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι Ουκρανοί προσαρμόζονται για να συνεχίσουν τη ζωή τους, χωρίς να διαφαίνεται τέλος στη σκληρή επίθεση της Ρωσίας.

Το Bobryk, με πληθυσμό περίπου 2.000 κατοίκους, έχει ένα μικρό σχολείο με τάξεις περίπου των 10 παιδιών η καθεμία. Φέτος, μόνο επτά παιδιά βρέθηκαν στην αίθουσα της πρώτης τάξης.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μαθήματος, η δασκάλα άνοιξε ένα βιβλίο με έναν χάρτη της Ουκρανίας. Ο χάρτης έδειχνε ολόκληρη τη χώρα, χωρίς σημάδια κατεχόμενων εδαφών. Έδειξε προς τα βόρεια, στην περιοχή Σούμι, όπου βρίσκεται το Bobryk. «Η περιοχή μας βρίσκεται δίπλα στη Ρωσία», είπε. «Για αυτό είναι τόσο δύσκολο, για αυτό μας βομβαρδίζουν τόσο συχνά — επειδή είμαστε κοντά σε αυτόν τον δύσκολο γείτονα».

Το σχολείο έχει σήμερα λίγο περισσότερους από 100 μαθητές, αν και περίπου το 10% έχει φύγει από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της, και άλλοι συνεχίζουν να φεύγουν. Για ένα τόσο μικρό σχολείο, κάθε απώλεια είναι αισθητή.

Μεταξύ αυτών που ετοιμάζονται να φύγουν είναι η 15χρονη Vlada Mykhailyk, η οποία σύντομα θα μετακομίσει στην Αυστρία με τον 11χρονο αδελφό της. Η μητέρα τους αποφάσισε ότι οι συνθήκες έχουν γίνει πολύ επικίνδυνες. «Ζούμε καλά, αλλά μερικές φορές είναι λυπηρό. Συχνά ακούμε Shaheds (drones) και εκρήξεις», είπε η Vlada. Το να κάνεις μαθήματα στα υπόγεια έχει γίνει ρουτίνα, πρόσθεσε. Παραδέχτηκε ότι είναι απρόθυμη να φύγει από την πόλη και θα προτιμούσε να τελειώσει το σχολείο με τους φίλους της.

Σε μια από τις τάξεις των μικρότερων μαθητών, ο πόλεμος δεν ήταν το πρώτο θέμα συζήτησης. Όταν ο δάσκαλος ρώτησε τους μαθητές τι έκαναν το καλοκαίρι, οι απαντήσεις ήταν αναζωογονητικά φυσιολογικές — βόλτες με ποδήλατο, βοήθεια στους γονείς, στιγμές με νέους φίλους. Τότε, μια μικρή φωνή από την τρίτη τάξη πρόσθεσε: «Ένα drone Shahed αναχαιτίστηκε πάνω από τα κεφάλια μας και υπήρξαν θραύσματα». «Όλα αυτά είναι εξαιτίας του πολέμου», απάντησε ο δάσκαλος με απαλή φωνή, σύμφωνα με το AP. Επειδή το υπόγειο είναι μικρό, το σχολείο λειτουργεί σε δύο βάρδιες, με συντομευμένα διαλείμματα.

Το αρχικό σχολικό κτίριο — ένα όμορφο κτίριο των αρχών του 20ού αιώνα — είναι τώρα άδειο, με τις ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας να περιμένουν την επιστροφή των μαθητών όταν βελτιωθεί η κατάσταση της ασφάλειας.

