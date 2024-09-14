Όταν ο Κιρ Στάρμερ κατάφερε να πετύχει μία σαρωτική νίκη των Εργατικών απέναντι στους Συντηρητικούς, υποσχέθηκε μια νέα εποχή για τη βρετανική πολιτική και την επαναφορά των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στάση του ωστόσο απέναντι στη Ρωσία παραμένει ίδια.

Οι εντάσεις μεταξύ Λονδίνου και Μόσχας κλιμακώθηκαν αυτή την εβδομάδα λόγω ενδείξεων ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποκινούμενες από τη Βρετανία, κινούνταν προς την κατεύθυνση να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους που προμηθεύονται από τη Δύση για να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, αναφέρoυν σε ανάλυσή τους οι New York Times.

Καθώς ο Στάρμερ έφτασε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή για συνομιλίες με τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν , η ανταλλαγή κατηγοριών ανάμεσα στον ίδιο και τον Βλαντιμίρ Πούτιν κλιμακώθηκαν με τη Ρωσία να προχωρά στην απέλαση έξι Βρετανών διπλωματών.

Το ζήτημα των πυραύλων αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της εξωτερικής πολιτικής της πρωθυπουργίας του Κιρ Στάρμερ, μια δοκιμασία που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια όλης της Ευρώπης. Η διπλωματική επίθεση της Βρετανίας τη θέτει επικεφαλής μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής εκστρατείας για την υποστήριξη της Ουκρανίας, σε μια στιγμή βαθιάς πολιτικής αβεβαιότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα να καταλήξει στον περιορισμό μελλοντικά του αμερικανικού ρόλου στην αντίσταση απέναντι σε μια αναπτυσσόμενη Ρωσία.

Ο Στάρμερ και ο Μπάιντεν αναμενόταν να συζητήσουν τους όρους υπό τους οποίους η Ουκρανία θα μπορούσε να πάρει το πράσινο φως για τη χρήση των βρετανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς «Storm Shadow» εντός της Ρωσίας. Μετά τη συνάντηση, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες «επιβεβαίωσαν την ακλόνητη υποστήριξή τους στην Ουκρανία καθώς συνεχίζει να αμύνεται ενάντια στην επιθετικότητα της Ρωσίας», χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση πυραύλων.

Σύμφωνα με αναλυτές, τη συναίνεση του Μπάιντεν σε τέτοια χτυπήματα είναι κρίσιμη για συμβολικούς και επιχειρησιακούς λόγους: Οι πύραυλοι χρησιμοποιούν δορυφορικά δεδομένα και άλλη τεχνολογία που παρέχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θέλουμε να προχωρήσουμε με τους Αμερικανούς σε αυτό», είπε ο Πίτερ Ρίκετς, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Βρετανίας. «Βρισκόμαστε τώρα σε μια περίοδο όπου ο Μπάιντεν δεν διεκδικεί το αξίωμα, οπότε μπορεί να επικεντρωθεί πλήρως στην πολιτική κληρονομιά που θα αφήσει πίσω.

Ο Στάρμερ θέλει να επικεντρώσει τη συζήτηση γύρω από αυτό για να τον ενθαρρύνει να πάει όσο πιο μακριά μπορεί στην Ουκρανία».

Βρετανοί αξιωματούχοι υποβάθμισαν την πιθανότητα ανακοίνωσης αμέσως μετά τη συνάντηση. Όμως, μία σειρά δηλώσεων αυτή την εβδομάδα από τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, που ταξίδεψαν μαζί στο Κίεβο , την ουκρανική πρωτεύουσα, για να συναντηθούν με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποδηλώνουν μία αλλαγή στην πολιτική απαγόρευσης του παρελθόντος.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε την οργή του Πούτιν, ο οποίος απείλησε ότι μία πιθανή άρση της απαγόρευσης για χρήση δυτικών όπλων βαθιά εντός της Ρωσίας από την Ουκρανία θα εκληφθεί ως ντε φάκτο κήρυξη πολέμου. «Αυτό θα σημαίνει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ - οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες - βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία», είπε, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ώρες αργότερα, καθ' οδόν προς την Ουάσιγκτον, ο Στάρμερ αντεπιτέθηκε ενώ διαμήνυσε ότι δεν επιζητούσε πόλεμο. «Η Ρωσία ξεκίνησε αυτή τη σύγκρουση. Η Ρωσία εισέβαλε παράνομα στην Ουκρανία. Η Ρωσία μπορεί να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση αμέσως», είπε στους δημοσιογράφους. «Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα».

Την Παρασκευή, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ανακαλεί τη διαπίστευση έξι Βρετανών διπλωματών στη Μόσχα με την αιτιολογία ότι εμπλέκονταν σε κατασκοπεία και δολιοφθορά. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας απέρριψε τις κατηγορίες ως «εντελώς αβάσιμες» και πρόσθεσε: «Δεν απολογούμαστε για την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων».

Τον Μάιο, η Βρετανία απέλασε έναν ανώτερο Ρώσο διπλωμάτη στο Λονδίνο, ισχυριζόμενη ότι ήταν αξιωματικός των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, και έκλεισε πολλές ρωσικές διπλωματικές εγκαταστάσεις στη χώρα.

Ενίσχυση της Ουκρανίας πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ

Η Βρετανία από καιρό θεωρεί τον ρόλο της ως καταλύτη για τη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας από τους συμμάχους της. Η αποστολή πυραύλων Storm Shadow το 2023 άνοιξε το δρόμο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν τακτικά συστήματα πυραύλων επιφανείας-εδάφους του Στρατού, γνωστά ως ATACMS . Η απόφασή της την ίδια χρονιά να στείλει άρματα μάχης Challenger άνοιξε την πόρτα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία να στείλουν τα δικά τους τανκς.

Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει διαμηνύσει ότι θα έχει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση απέναντι στη Ρωσία από εκείνη του Μπάιντεν, οι Εργατικοί της Βρετανίας παραμένουν προσηλωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας.

Ο Στάρμερ υποστήριξε την τελευταία κυβέρνηση όταν δεσμεύτηκε να αυξήσει τη στρατιωτική βοήθεια τον Ιανουάριο . «Θα παραμείνουμε ενωμένοι για την υπεράσπιση της Ουκρανίας ενάντια σε αυτήν την επιθετικότητα από τον Πούτιν», είπε.

Είναι η προοπτική μιας δραστικής αλλαγής στον Λευκό Οίκο, είπαν οι αναλυτές στους ΝΥΤ που οδήγησε τον Στάρμερ να συναντηθεί με τον Μπάιντεν τώρα. Επέλεξε να πραγματοποιήσει την 24ωρη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, παρόλο που σχεδιάζει επίσης να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη σε δύο εβδομάδες για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Τα πολυάσχολα χρονοδιαγράμματα λογικά θα δυσκόλευαν τον Βρετανό πρωθυπουργό, αλλά και τον Μπάιντεν.

Καθώς η μακροπρόθεσμη αμερικανική υποστήριξη δεν είναι πλέον κάτι που η Δύση μπορεί να θεωρήσει δεδομένη, διπλωμάτες και αναλυτές σημειώνουν ότι ο απώτερος στόχος της Βρετανίας είναι να δώσει στην Ουκρανία την ευκαιρία να έχει μία καλύτερη διαπραγματευτική θέση σε μελλοντικές συνομιλίες με τη Ρωσία.

«Οι άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ νευρικοί για το τι θα κάνει ο Τραμπ», δήλωσε ο Μάλκολμ Τσάλμερς, αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Royal United Services Institute, ενός ερευνητικού οργανισμού στο Λονδίνο. «Τι σημαίνει όταν λέει ότι θέλει μια διευθέτηση; Ίσως και αυτός να μην ξέρει».

Αυτοί οι φόβοι - ότι ο κ. Τραμπ θα μπορούσε να προωθήσει μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία που θα αφήσει μεγάλα τμήματα της Ουκρανίας στα χέρια της Ρωσίας - έχουν επίσης τροφοδοτήσει τη διπλωματική προσέγγιση της Βρετανίας με τη Γαλλία και τη Γερμανία. Ο πρώτος σταθμός του Λάμι αφού έγινε υπουργός Εξωτερικών τον Ιούλιο ήταν το Βερολίνο ενώ ο Στάρμερ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμάνουελ μακρόν και τον καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς.

Η Γαλλία συνεργάζεται με τη Βρετανία για την κατασκευή του συστήματος Storm Shadow, επομένως η υποστήριξή της θεωρείται επίσης σημαντική. Ενόψει του πολέμου, ο Μακρόν εργάστηκε πιο σκληρά από τον Μπόρις Τζόνσον, τότε πρωθυπουργό της Βρετανίας, για να βρει μια διπλωματική λύση με τον Πούτιν. Ωστόσο, η Γαλλία η υποστήριξή της Γαλλίας στην Ουκρανία έχει γίνει πιο ισχυρή καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται.

«Ένας από τους λόγους για τους οποίους το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καλές σχέσεις με την Ευρώπη είναι ότι θα πρέπει να βασιστεί σε αυτές εάν οι Αμερικανοί απουσιάσουν», είπε ο κ. Τσάλμερς.

Μια μακρά ιστορία δυσπιστίας

Παρά την υποστήριξή του στην Ουκρανία, ο Στάρμερ έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι η Βρετανία δεν επιδιώκει σύγκρουση με τη Ρωσία. «Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας στο παραμικρό», είπε στους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο του την Πέμπτη.

Και ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χάλει, τόνισε την ανάγκη οι Ουκρανοί να τηρούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στη χρήση όπλων που προμηθεύονται από τη Βρετανία. Αυτό είναι σύμφωνο με την ευρύτερη έμφαση που δίνει η κυβέρνηση των Εργατικών στο διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά τις συγκρούσεις. Πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει την αποστολή ορισμένων όπλων στο Ισραήλ.

«Παρέχουμε όπλα στην Ουκρανία για την υπεράσπιση της κυριαρχίας της », είπε ο κ. Χίλι τον Ιούλιο. «Αυτό δεν τους αποκλείει να χτυπήσουν στόχους στη Ρωσία, και αυτό πρέπει να γίνει από τους Ουκρανούς εντός των παραμέτρων και των ορίων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Ο Στάρμερ είναι ο πρώτος πρωθυπουργός των Εργατικών εδώ και δεκαετίες που αντιμετωπίζει ένα κλίμα τύπου Ψυχρού Πολέμου με τη Ρωσία. Ένας από τους προκατόχους του, ο Τόνι Μπλερ, μίλησε κάποτε για την επιθυμία του να δώσει στον Πούτιν μια εξέχουσα θέση στην παγκόσμια σκακιέρα, αντανακλώντας την ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι η Ρωσία θα μπορούσε να παίξει εποικοδομητικό ρόλο στις αντιτρομοκρατικές προσπάθειες μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η Βρετανία έχει υιοθετήσει ενστικτωδώς μια σκληρή γραμμή απέναντι στη Ρωσία, από τότε που ο Winston Churchill προειδοποίησε για ένα «Σιδηρούν Παραπέτασμα» μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι πρόσφατες σχέσεις δεν ανέκαμψαν ποτέ από το 2018, όταν ένας πρώην πράκτορας των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών και η κόρη του δηλητηριάστηκαν με νευροτοξικό παράγοντα στο Σάλσμπερι της Αγγλίας. Η Βρετανία κατηγόρησε για την επίθεση τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.



