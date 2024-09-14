Δασική πυρκαγιά στη βόρεια περιοχή της Καταλονίας ανάγκασε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να δώσουν εντολή για το κλείσιμο του κύριου αυτοκινητόδρομου AP-7 και τη διακοπή μιας σιδηροδρομικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας, ανακοίνωσαν σήμερα υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μια δασική πυρκαγιά στην Αγκουλιάνα, κοντά στη Ζιρόνα, οδήγησε στο κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου AP-7 και τη διακοπή της σιδηροδρομικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας από την πόλη Φιγέρες στα σύνορα με τη Γαλλία, δήλωσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η καταλανική πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε αργότερα ότι έθεσε την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Δεκαοκτώ πυροσβεστικά οχήματα και πέντε εναέρια μέσα έχουν σταλεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

