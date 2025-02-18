Λογαριασμός
Ουκρανία: Εντείνει η Ρωσία τις επιθέσεις - Εξαπέλυσε 176 drones στη διάρκεια της νύχτας

H Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 103 από τα drones, ενώ 67 δεν κατάφεραν να φτάσουν τους στόχους τους

Ουκρανία

Μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Μόσχα εκτοξεύοντας 176 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ειδικότερα, η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 103 από τα drones, ενώ 67 δεν κατάφεραν να φτάσουν τους στόχους τους, πιθανότατα λόγω ηλεκτρονικών αντίμετρων.

Ο στρατός δεν διευκρίνισε τι συνέβη με τα υπόλοιπα έξι drones.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία
