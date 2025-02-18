Μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Μόσχα εκτοξεύοντας 176 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ειδικότερα, η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 103 από τα drones, ενώ 67 δεν κατάφεραν να φτάσουν τους στόχους τους, πιθανότατα λόγω ηλεκτρονικών αντίμετρων.
Ο στρατός δεν διευκρίνισε τι συνέβη με τα υπόλοιπα έξι drones.
Πηγή: skai.gr
