Σε αυτοκτονία αποδίδουν οι Αρχές τον θάνατο της 24χρονης Νοτιοκορεάτισσας ηθοποιού Kim Sae-ron, που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, στη Σεούλ, την Κυριακή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap News, αξιωματούχος της αστυνομίας ανέφερε για την υπόθεση: «Πιστεύουμε ότι έκανε μια ακραία επιλογή και σκοπεύουμε να το χειριστούμε ως αυτοκτονία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή ηθοποιός δεν άφησε σημείωμα αυτοκτονίας. Δεν έχει γίνει επίσης γνωστό με ποιον τρόπο έδωσε τέλος στη ζωή της.

Το πτώμα της 24χρονης ανακάλυψε ένας φίλος της, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία.

Η Kim Sae-ron ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδική ηθοποιός και έχτισε μια αξιοσημείωτη καριέρα, ενώ είχε εμφανιστεί και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Ο τελευταίος γνωστός ρόλος της ήταν στο Κ-δράμα του Netflix "Bloodhounds" του 2023.

Τον Απρίλιο του 2023 δικαστήριο της Σεούλ την έκρινε ένοχη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ όταν τράκαρε με το αυτοκίνητό της στην πρωτεύουσα, ένα χρόνο νωρίτερα. Η ηθοποιός απέφυγε τη φυλακή, αλλά της επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 14.000 δολάρια και από τότε αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πηγή: skai.gr

