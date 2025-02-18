Ο υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Ρόμπερτ Χάμπεκ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να σπάσει την εξάρτησή της από «τεχνολογικούς ολιγάρχες» όπως ο Ίλον Μασκ, οι οποίοι, όπως ισχυρίστηκε, υπονομεύουν τη δημοκρατία, προτείνοντας μάλιστα τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας.

Ερωτηθείς «πώς θα μπορούσε ο κόσμος να απελευθερωθεί από τους ολιγάρχες της τεχνολογίας», ο υποψήφιος των Πρασίνων Χάμπεκ χαρακτήρισε «επίθεση εναντίον των αξιών μας» τη συνεργασία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ίλον Μασκ.

Επέκρινε, επίσης, τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς ότι «κρύβεται πίσω από ισχυρισμούς περί ελευθερίας της έκφρασης, καθώς ζητά από την ΕΕ λιγότερη ρύθμιση στις αμερικανικής ιδιοκτησίας πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και λέει ότι οι αλγόριθμοι πρέπει να είναι δημόσιοι». Ο Χάμπεκ τάχθηκε μάλιστα υπέρ της δημιουργίας μιας γερμανικής ή ευρωπαϊκής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας, τονίζοντας ότι «δεν μπορούν οι επικοινωνίες μας, οι απόψεις μας και η δημοκρατία μας να εξαρτώνται από κινέζικους αλγόριθμους και ακραίες φαντασιοπληξίες του Ίλον Μασκ».



Πηγή: skai.gr

