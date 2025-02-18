Οι ΗΠΑ και η Ρωσία πραγματοποιούν αυτή την ώρα συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία - στις πρώτες τετ α τετ συζητήσεις μεταξύ των δύο χωρών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ συνομιλεί στο Ριάντ με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σε μια συνάντηση στην οποία δεν έχουν προσκληθεί ούτε η Ουκρανία ούτε κάποια ευρωπαϊκή χώρα.

Πρόκειται για την πιο σημαντική συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και έρχεται αφού ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου την περασμένη εβδομάδα.

Από αμερικανικής πλευράς, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκ Ρούμπιο, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Μάικ Γουόλτς και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ συμμετέχουν στη διαπραγματευτική ομάδα. Ο Γουίτκοφ είναι ένας δισεκατομμυριούχος κτηματομεσίτης και προσωπικός φίλος του Τραμπ και έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών συνομιλιών από τότε που ο Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές - νωρίτερα αυτόν τον μήνα συναντήθηκε με τον Πούτιν για ένα διαφορετικό θέμα.

Για τους Ρώσους, θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Τόσο ο Λαβρόφ όσο και ο Ουσακόφ είναι πολύ έμπειροι διπλωμάτες με πολλά χρόνια στο πλευρό του Πούτιν, βοηθώντας τον να εφαρμόσει τη ρωσική εξωτερική πολιτική.

Η Ρωσία ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα ακούσουν τη θέση της Μόσχας στις συνομιλίες για την Ουκρανία στη Σαουδική Αραβία, ανέφερε την Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον Κίριλλ Ντμιτρίεφ, επικεφαλής του κρατικού ταμείου πλούτου της Ρωσίας. Ο Ντμιτρίεφ, ένας πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs με αμερικανική εκπαίδευση, έπαιξε ρόλο στις πρώτες επαφές μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ ως προέδρου από το 2016-2020.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι οι συνομιλίες είναι ένα πρώτο βήμα για να δουν αν η Ρωσία είναι «σοβαρή» για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ η Μόσχα λέει ότι ο στόχος είναι η εξομάλυνση των σχέσεών της με τις ΗΠΑ. Όμως, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι δεν θα αναγνωρίσει συμφωνίες που θα έχουν προκύψει από συνομιλίες στις οποίες δεν συμμετέχει το Κίεβο.

Σημειώνεται ότι ο Λαβρόφ βρίσκεται από χθες στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα X.

«Δεν νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να το δει αυτό ως κάτι που αφορά τις λεπτομέρειες ή την προώθηση κάποιου είδους διαπραγμάτευσης», δήλωσε η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Τάμι Μπρους.

Ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος του Πούτιν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, έχει δηλώσει από τη μεριά του στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στο «πώς να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία».

Σημειώνεται ότι τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία έχουν αποκλείσει εδαφικές παραχωρήσεις και ο Πούτιν απαίτησε πέρυσι από το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από ακόμη περισσότερα εδάφη.

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι ταξίδεψε στην Τουρκία την Τρίτη για να συζητήσει για τον πόλεμο με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και στη συνέχεια θα μεταβεί αύριο στη Σαουδική Αραβία, χωρίς να σχεδιάζει όμως να συναντηθεί με Αμερικανούς ή Ρώσους αξιωματούχους. Ο Ζελένσκι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν, αλλά μόνο αφού το Κίεβο και οι σύμμαχοί του έχουν μια κοινή θέση για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν επίσης να έχουν ρόλο στις όποιες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Χθες Δευτέρα πραγματοποίησαν έκτακτη σύνοδο κορυφής, με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ να λέει ότι δεν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις χωρίς αυτούς.

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ δήλωσε χθες ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να στείλει βρετανικά στρατεύματα στην Ουκρανία σε περίπτωση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ κάποιες άλλες χώρες φαίνονται απρόθυμες.

Επικοινωνία Μακρόν με Τραμπ και Ζελένσκι

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες ότι έχει μιλήσει τόσο με τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να τους ενημερώσει σχετικά με τη χθεσινή συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι.

Οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ συναντήθηκαν χθες σε έκτακτη σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία. Δεν έχει δημοσιευτεί τι συζητήθηκε αλλά οι αναφορές δείχνουν ότι οι χώρες διχάστηκαν σχετικά με το αν η Ευρώπη θα στείλει ειρηνευτές στην Ουκρανία σε περίπτωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Γράφοντας στην πλατφόρμα X αργά τη Δευτέρα, ο Μακρόν ανέφερε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία «πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για τους Ουκρανούς». «Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό μαζί με όλους τους Ευρωπαίους, τους Αμερικανούς και τους Ουκρανούς», είπε ο Μακρόν. «Αυτό είναι το κλειδί.

Ο Λευκός Οίκος περιέγραψε τη συνομιλία με τον Μακρόν ως φιλική, ενώ ο Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφώνησαν πως οι όποιες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να είναι «ισχυρές και αξιόπιστες».

Ρωσία: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν θα έχουν αντίκτυπο στη συνεργασία με το Ιράν

Η έναρξη των συνομιλιών Ρωσίας-ΗΠΑ δεν θα έχει καμία επίπτωση στη συνεργασία της Μόσχας με την Τεχεράνη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων TASS την Τρίτη, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει το Ιράν στην επίλυση των προβλημάτων σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

