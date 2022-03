Ένας άντρας «ύποπτος για κατασκοπεία» συνελήφθη στο Λβιβ, στο σημείο όπου χθες έγιναν μια από τις έξι πυραυλικές επιθέσεις.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Maksym Kozytskyy ανέφερε ότι η αστυνομία ανακάλυψε ότι ο άνδρας κατέγραψε έναν πύραυλο που κατευθυνόταν προς τον στόχο.

Η αστυνομία βρήκε επίσης στο τηλέφωνό του φωτογραφίες από σημεία ελέγχου στην περιοχή.

Ο κ. Kozytskyy πρόσθεσε ότι οι φωτογραφίες είχαν σταλεί σε δύο ρωσικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Σημειώνεται ότι χθες το απόγευμα έξι πύραυλοι χτύπησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Λβιβ προκαλώντας μεγάλη φωτιά, ενώ ο ουρανός καλύφθηκε από πυκνό μαύρο καπνό.

Μάλιστα, σχετικό βίντεο δημοσίευσε σήμερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Nexta σημειώνοντας ότι όλη τη νύχτα οι πυροσβέστες έδιναν μάχη να κατασβέσουν την πυρκαγιά που προκάλεσαν οι πυραυλικές επιθέσεις σε μια από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις αποθήκευσης καυσίμων.

In #Lviv all night long firefighters eliminated the consequences of a missile hit on the territory of one of the industrial enterprises of fuel storage. pic.twitter.com/lTlbQz2OvD