Στη Λευκορωσική πόλη Γόμελ βρίσκεται ήδη ρωσική αντιπροσωπία για διαπραγματεύσεις με ουκρανούς αξιωματούχους, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο όπως μεταδίδει το Associated Press.

Ειδικότερα ο Ντιμιτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία αποτελείται από αξιωματούχους του στρατού και διπλωμάτες.

«Η ρωσική αντιπροσωπεία είναι έτοιμη για συνομιλίες, και τώρα περιμένουμε τους Ουκρανούς», τόνισε.

Δεν υπάρχει ακόμη σχόλιο από ουκρανούς αξιωματούχους γι’ αυτή την εξέλιξη. Νωρίτερα το Κίεβο διεμήνυσε ότι είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και το χρόνο που θα μπορούσε να διεξαχθεί ο διάλογος.

Απορρίπτει ο Ζελένσκι συνομιλίες σε Λευκορωσικό έδαφος – «Από εκεί μας επιτέθηκαν»

Απορρίπτει ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη διεξαγωγή συνομιλιών με τη Ρωσία σε λευκορωσικό έδαφος, μετά την ανακοίνωση του Κρεμλίνου ότι Ρώσοι αξιωματούχοι βρίσκονται στη Λευκορωσία για διάλογο με ουκρανούς αξιωματούχους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Sky News, o Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι διάλογος στην Λευκορωσία θα μπορούσε να γίνει εάν η Ρωσία δεν είχε επιτεθεί στην Ουκρανία από τα λευκορωσικά εδάφη.

Πρόσθεσε ότι το Κίεβο παραμένει ανοιχτό σε διάλογο σε κάποιο άλλο σημείο από το οποιο δεν εξαπολύθηκε επίθεση στη χώρα του.

O Ζελένσκι δήλωσε ότι η χθεσινή νύχτα ήταν βίαιη και πως οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής «επιτέθηκαν σε περιοχές αμάχων» όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικές υποδομές. «Επιτίθενται παντού», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ρωσικές δυνάμεις έχουν μπει μέσα στο Χάρκοβο, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Κιέβου μεταδίδει το BBC επικαλούμενο τοπικούς Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Χάρκοβο, Όλεγκ Σινεγκούμποφ, δήλωσε ότι ελαφρά στρατιωτικά οχήματα «μπήκαν μέσα στην πόλη».

Κυκλοφόρησαν βίντεο που έδειχναν ρωσικά στρατιωτικά οχήματα να οδηγούν μέσα στην πόλη που βρίσκεται στα βορειοανατολικά.

Russian forces pushing into Kharkiv pic.twitter.com/XxV2ah7SQZ

Ο Σινεγκούμποφ κάλεσε τους πολίτες να μείνουν σε ασφαλή σημεία, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα φαίνεται πως βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.

Τι συμβαίνει στο Κίεβο

Στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή Βασιλκίβ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στις φλόγες τυλίχθηκαν δεξαμενές καυσίμων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικής καταστροφής.

Υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για επίθεση σε ογκολογικό νοσοκομείο Παίδων του Κιέβου με ένα νεκρό παιδί.

Sirens right now in Kyiv pic.twitter.com/14QDuibKOy