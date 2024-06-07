Οι ουκρανικές αρχές εφαρμόζουν διάφορα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει ιστορικά χαμηλή ενεργειακή δυναμικότητα που προκαλείται από τα ρωσικά χτυπήματα σε υποδομές ζωτικής σημασίας.



"Για να βελτιώσουμε την κατάσταση στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, εργαζόμαστε από δύο οπτικές γωνίες ταυτόχρονα. Αποκαθιστούμε και επεκτείνουμε την παραγωγή, ενώ μειώνουμε την κατανάλωση", δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντένις Σμιχάλ.

Περιορισμένη χρήση ηλεκτρικών τρένων και κλιματισμού

Σε όλη τη χώρα, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το CNN, οι κυβερνητικές και περιφερειακές διοικητικές υπηρεσίες θα σταματήσουν τη χρήση του κλιματισμού και του εξωτερικού φωτισμού στα κτίρια και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τον Σμίχαλ.



Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, το δικαστικό σώμα και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ενθαρρύνονται επίσης να λάβουν παρόμοια μέτρα. Οι τοπικές αρχές θα περιορίσουν τον φωτισμό των δρόμων τη νύχτα.



Η ουκρανική εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αλλάζει προσωρινά το πρόγραμμα των προαστιακών ηλεκτρικών τρένων για εξοικονόμηση ενέργειας. Ορισμένα τρένα θα σταματήσουν δρομολόγια, ενώ άλλα θα κινούνται λιγότερο συχνά.



Σχεδόν το ήμισυ της διαθέσιμης ενεργειακής ικανότητας της Ουκρανίας έχει υποστεί ζημιές, ή καταστραφεί, ως αποτέλεσμα των ρωσικών επιθέσεων, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του φορέα εκμετάλλευσης ηλεκτρικού δικτύου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Κουντρίτσκι. Τα Ηνωμένα Έθνη κατέγραψαν τον Μάιο 24 επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή.

Να σημειωθεί ότι το απόγευμα της Παρασκευής η θερμοκρασία στο Κίεβο ήταν 24 βαθμοί Κελσίου.



Πηγή: skai.gr

