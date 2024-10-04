Ουκρανία: Κατάσχεση 5 εκατ. ευρώ από αξιωματούχο αρμόδια για την επιστράτευση

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέσχεσαν το ποσό σχεδόν 5 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά από αξιωματούχο που θεωρείται ύποπτη ότι βοηθούσε τους φοροφυγάδες να αποφύγουν τη στρατιωτική επιστράτευση σε μια χώρα που είναι αντιμέτωπη με τη ρωσική εισβολή.

Το Εθνικό Γραφείο Ερευνών (DBR) ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε «σχεδόν έξι εκατομμύρια δολάρια» σε διάφορα νομίσματα, καθώς και κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, στο διαμέρισμα και το γραφείο της επικεφαλής της ιατρικής επιτροπής για την περιοχή Χμελνίτσκι (στο δυτικό τμήμα της χώρας), η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των ανδρών για επιστράτευση.

Η διευθύντρια της επιτροπής την οποία τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ως Τετιάνα Κρούπα, και ο γιος της, επικεφαλής του περιφερειακού υποκαταστήματος του κρατικού συνταξιοδοτικού ταμείου, τέθηκαν χθες Πέμπτη υπό κράτηση, δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος του DBR Όλεγκ Σλομποντιάν.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν στο γραφείο της αξιωματούχου πλαστά έγγραφα αναπηρίας και καταλόγους ασθενών με «πλασματικές» ιατρικές διαγνώσεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το DBR.

Η οικογένεια διαθέτει επίσης περισσότερα από δύο εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, καθώς και ακίνητα στην Ουκρανία, την Αυστρία, την Ισπανία και την Τουρκία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η διευθύντρια της επιτροπής προσπάθησε να απαλλαγεί από μέρος των χρημάτων πετώντας δύο σακούλες που περιείχαν περισσότερα από 450.000 ευρώ από το παράθυρο, πρόσθεσε το DBR.

Το DBR έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από τις έρευνες, στα οποία φαίνεται ένας σωρός δεσμίδες μετρητών μπροστά σ' έναν άνδρα που βρίσκεται σε ένα κρεβάτι, ο οποίος δεν έχει αναγνωριστεί.

Οι δύο συλληφθέντες υπάλληλοι είναι ύποπτοι για απάτη μεγάλης κλίμακας και παράνομο πλουτισμό και αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 12 ετών, καθώς και «τη δήμευση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων», σύμφωνα με το DBR.

Η πληροφορία αυτή προκάλεσε κύμα αγανάκτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη στιγμή που οι δομές που είναι υπεύθυνες για τη στρατολόγηση στρατιωτών θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό διεφθαρμένες και ο ουκρανικός στρατός έχει σοβαρές ελλείψεις νεοσύλλεκτων μετά από δυόμισι και πλέον χρόνια της ρωσικής εισβολής.

Η ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) δήλωσε ότι εξάρθρωσε μια «εγκληματική ομάδα 13 ατόμων» στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας στα βορειοανατολικά, η οποία βοήθησε περισσότερους από 400 άνδρες να αποφύγουν την επιστράτευση χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα αναπηρίας.

Ο επικεφαλής μιας δημοτικής ιατρικής επιτροπής και αρκετοί από τους υφισταμένους του ήταν μέλη αυτής της ομάδας, η οποία προσέφερε τις υπηρεσίες της έναντι «2.000 έως 5.000 δολαρίων» ανά άτομο, αναφέρει η SBU στην ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

