Ουκρανία: Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 139 drones και έναν βαλλιστικό πύραυλο

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 139 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και έναν βαλλιστικό πύραυλο Iskander-M στη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης.

Η Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε 78 drones ενώ 34 άλλα δεν έφθασαν στον στόχο τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram.

Η Πολεμική Αεροπορία δεν διευκρίνισε τι συνέβη στα υπόλοιπα 27 drones ή στον πύραυλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

