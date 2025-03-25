Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ ήταν δύσκολες αλλά χρήσιμες και τα Ηνωμένα Έθνη και άλλες χώρες θα έχουν συμμετοχή σε επιπλέον συζητήσεις, δήλωσε μέλος της ρωσικής αποστολής στο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Συζητήθηκαν τα πάντα –υπήρχε έντονος, δύσκολος διάλογος αλλά ήταν χρήσιμο για εμάς και για τους Αμερικάνους», δήλωσε στο TASS ο Ρώσος γερουσιαστής Γκριγκόρι Καρασίν. «Συζητήθηκαν πολλά προβλήματα».

Ο Καρασίν, πρώην διπλωμάτης, δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι τα Ηνωμένα Έθνη και άλλες χώρες - που δεν διευκρινίστηκε ποιες είνα- θα συμμετέχουν σε αυτές.

«Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, με τη συμμετοχή της διεθνούς κοινότητας, πρώτα απ’ όλα, των Ηνωμένων Εθνών και μεμονωμένων χωρών», δήλωσε.

«Γενικά, σχηματίστηκε η εντύπωση ενός εποικοδομητικού διαλόγου, που είναι απαραίτητος και χρήσιμος. Και οι Αμερικάνοι ενδιαφέρονται γι’ αυτό», δήλωσε ο Καρασίν.

Ρωσική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι προσχέδιο κοινής δήλωσης έχει σταλεί για έγκριση στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να σχεδιάζουν να το δημοσιοποιήσουν σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

