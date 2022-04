Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις στις δύο ενήλικες κόρες του Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της ΕΕ.

Η Μαρία Βορόντσοβα και η Κατερίνα Τιχόνοβα, συμπεριλήφθηκαν στον ενημερωμένο κατάλογο της ΕΕ με άτομα που είναι αντιμέτωπα με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις.

