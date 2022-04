Τις δύο ενήλικες κόρες του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν αγγίζουν οι κυρώσεις των ΗΠΑ, για πρώτη φορά.

«Πιστεύουμε ότι πολλά από τα περιουσιακά στοιχεία του Πούτιν κρύβονται μέσω συγγενών και για αυτό στοχεύουμε σε αυτούς», ανέφερε αμερικανική πηγή στο CNBC, καθώς οι ΗΠΑ έβαλαν στο κάδρο την Κατερίνα Τιχόνοβα και τη Μαρία Βορόντσοβα.

Η ταυτότητα των δύο θυγατέρων του Πούτιν δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ επισήμως από τον ίδιο ή από το Κρεμλίνο και δεν έχουν κυκλοφορήσει επίσημα φωτογραφίες τους ως ενήλικες. Άλλωστε, ακόμα και ο αριθμός των παιδιών που έχει αποκτήσει ο Πούτιν είναι ένα μυστήριο.

Επίσημα, ο Πούτιν έχει δύο παιδιά, την Μαρία και την Κατερίνα, από τον γάμο του με την Λουντμίλα Πούτινα, μία πρώην αεροσυνοδό της Aeroflot, από την οποία πήρε διαζύγιο το 2013.

Παρότι ο Ρώσος πρόεδρος μιλά σπάνια για τα παιδιά του δημοσίως, το 2015, κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης τύπου του, απάντησε σε σχετική ερώτηση, λέγοντας ότι οι κόρες του δεν έχουν εγκαταλείψει τη Ρωσία, όπως λεγόταν τότε.

«Ζουν στη Ρωσία. Δεν σπούδασαν πουθενά αλλού εκτός της Ρωσίας. Είμαι υπερήφανος για αυτές. Συνεχίζουν να σπουδάζουν και δουλεύουν. Οι κόρες μου μιλούν άπταιστα τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες. Δεν συζητώ ποτέ με κανέναν για την οικογένειά μου», είχε πει τότε.

«Δεν ήταν ποτέ παιδιά – αστέρες, δεν τους άρεσε ποτέ να βρίσκονται κάτω από τους προβολείς. Απλά ζουν τις ζωές τους».

