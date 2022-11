Ουκρανία: «Φύγετε από τη χώρα για να εξοικονομήσουμε ενέργεια» - Κατεστραμμένο το ήμισυ του ενεργειακού συστήματος Κόσμος 16:00, 19.11.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Εάν μπορούν να βρουν ένα εναλλακτικό μέρος για να μείνουν για άλλους τρεις ή τέσσερις μήνες, θα είναι πολύ χρήσιμο για το σύστημα» λέει ο επικεφαλής της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας της χώρας - Η κυβέρνηση προέτρεψε τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση οικιακών συσκευών όπως φούρνους και πλυντήρια ρούχων