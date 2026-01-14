Η πρώην πρωθυπουργός και φυσιογνωμία της ουκρανικής πολιτικής Γιούλια Τιμοσένκο ανακοίνωσε σήμερα ότι οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του κόμματός της στο Κίεβο, με τις υπηρεσίες κατά της διαφθοράς να γνωστοποιούν ότι την υποψιάζονται σε μια υπόθεση εξαγοράς ψήφων βουλευτών.

Νωρίτερα σήμερα, η ουκρανική Υπηρεσία Κατά της Διαφθοράς (NABU) και η εισαγγελία που ειδικεύεται σε υποθέσεις διαφθοράς (SAP) ανακοίνωσαν ότι υποψιάζονται «την αρχηγό» μιας από τις κοινοβουλευτικές ομάδες ότι πρότεινε σε βουλευτές να αγοράσει τις ψήφους τους, ένα αδίκημα που τιμωρείται με κάθειρξη 10 ετών.

Οι υπηρεσίες δεν κατονόμασαν την Τιμοσένκο, η οποία όμως, παρά το γεγονός ότι το πρόσωπό της είχε θολωθεί, εύκολα αναγνωρίζεται στο βίντεο των ερευνών που δημοσιοποίησαν.

Στο εν λόγω βίντεο οι ερευνητές φαίνονται να τοποθετούν δεσμίδες δολαρίων πάνω στο γραφείο της βουλευτού παρουσία της.

Η Τιμοσένκο επιβεβαίωσε από την πλευρά της ότι όλη τη νύκτα διεξήχθησαν έρευνες στα γραφεία του κόμματός της.

«Απορρίπτω κατηγορηματικά αυτές τις παράλογες κατηγορίες», δήλωσε η Τιμοσένκο μέσω του λογαριασμού της στο Facebook, επικρίνοντας τα μέτρα αυτά ως «επικοινωνιακή επιχείρηση» και διαβεβαιώνοντας ότι οι ερευνητές «δεν βρήκαν τίποτα» παράνομο.

Η ίδια εκτιμά ότι έχει στοχοθετηθεί από ένα «συμβόλαιο πολιτικής εξόντωσής» της.

Πρωτεργάτιδα της Πορτοκαλί Επανάστασης, το 2004

Φυσιογνωμία της ουκρανικής πολιτικής επί σχεδόν τρεις δεκαετίες, η 65χρονη Γιούλια Τιμοσένκο είχε αναδειχθεί κυρίως κατά την Πορτοκαλί Επανάσταση του 2004, η οποία είχε φέρει τους φιλοδυτικούς στην εξουσία στο Κίεβο.

Πρωθυπουργός το 2005 και στη συνέχεια από το 2007 ως το 2010, έχασε τελικά τις προεδρικές εκλογές την ίδια χρονιά με αντίπαλο τον φιλορώσο Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο οποίος καθαιρέθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα έπειτα από μια φιλοδυτική λαϊκή εξέγερση στο Κίεβο.

Η Τιμοσένκο πέρασε τρία χρόνια στη φυλακή από το 2011 ως το 2014, στο πλαίσιο διώξεων που καταγγέλθηκαν από την ουκρανική αντιπολίτευση και τους Δυτικούς ως πολιτική εκδίκηση του Γιανουκόβιτς.

Στο παρελθόν είχε επονομασθεί η «πριγκίπισσα του αερίου» επειδή κατά τη δεκαετία του 1990 ήταν επικεφαλής μιας ανθούσας επιχείρησης διανομής υδρογονανθράκων που έρχονταν κυρίως από τη Ρωσία.

Φέτος το φθινόπωρο οι NABU και SAP αποκάλυψαν ένα σοβαρό σκάνδαλο διαφθοράς που αφορά την υπεξαίρεση σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον ενεργειακό τομέα με ανάμιξη ενός προσώπου που βρισκόταν κοντά στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο αρχηγός του κράτους προχώρησε στη συνέχεια σε ευρύ ανασχηματισμό της ομάδας του.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, η NABU είχε επίσης κατηγορήσει βουλευτές ότι δωροδοκήθηκαν με αντάλλαγμα την ψήφο τους στο κοινοβούλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.