Οι ένοπλες δυνάμεις της Φινλανδίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα κινήσουν τις διαδικασίες για την προμήθεια ναρκών κατά προσωπικού και ότι, αργότερα μέσα στη χρονιά, θα ξεκινήσει η εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού, των νεοσύλλεκτων και των εφέδρων στη χρήση τους. Η απόφαση έρχεται μετά την αποχώρηση του Ελσίνκι από τη Συνθήκη της Οτάβα, η οποία απαγορεύει την ανάπτυξη και χρήση τέτοιου τύπου ναρκών.

Η Φινλανδία, μαζί με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία —μεταξύ αυτών η Λιθουανία, η Λετονία, η Εσθονία και η Πολωνία— επέλεξαν να αποσυρθούν από τη συμφωνία, επικαλούμενες αυξημένες ανησυχίες για τη στρατιωτική απειλή που θεωρούν ότι προέρχεται από τη Μόσχα.

Η Ρωσία έχει κάνει χρήση ναρκών στο πλαίσιο της εισβολής της στην Ουκρανία, ενώ τον Ιούλιο κατηγόρησε το Κίεβο για ανάλογες πρακτικές, μετά την ανακοίνωση της Ουκρανίας ότι αποχωρεί από τη Συνθήκη της Οτάβα.

Στο εσωτερικό της Φινλανδίας, οι επαφές με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς και η εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων στη χρήση ναρκών κατά προσωπικού, αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του έτους.

Όπως ανέφεραν οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις, στόχος είναι οι πρώτες νέες νάρκες, καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισμός εκπαίδευσης, να είναι διαθέσιμα εντός του 2027.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα νέα οπλικά συστήματα θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με τη φινλανδική αμυντική βιομηχανία, με προοπτική να παράγονται εντός της χώρας.

Η φινλανδική πλευρά διευκρίνισε ότι δεν προτίθεται να τοποθετήσει νάρκες κατά προσωπικού σε καιρό ειρήνης.

«Η χρήση τους θα περιοριστεί αποκλειστικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο συνταγματάρχης Ρίκου Μικόνεν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.