Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, Πέμπτη, το πρωί σε ρωσική επίθεση με drone στην κεντρική αγορά της Νικόπολης της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται μετά τη ρωσική επιδρομή από την οποία προκλήθηκαν ζημιές σε πολλούς πάγκους στην αγορά, διευκρίνισε ο κυβερνήτης του Ντνιπροπετρόφσκ Σέρχιι Λίσακ σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram.

Το πλήγμα αυτό σημειώνεται μετά τη ρωσική επίθεση χθες, ανήμερα των Χριστουγέννων, στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας στην οποία σκοτώθηκε ένας άνθρωπος στην περιφέρεια αυτή.

Ουκρανική επιδρομή στο Ροστόφ

Στο μεταξύ οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι η πολεμική αεροπορία διεξήγαγε επιδρομή σε στρατιωτική βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια Ροστόφ της Ρωσίας τις τελευταίες μέρες.

Η εγκατάσταση αυτή στην πόλη Καμένσκ-Σαχτίνσκι χρησιμοποιείται για την παραγωγή στερεού καυσίμου για τους βαλλιστικούς πυραύλους που χρησιμοποιεί η Ρωσία στις επιθέσεις της στην Ουκρανία, πρόσθεσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στην ανακοίνωσή τους, στην οποία δεν διευκρίνισαν πότε έγινε η επίθεση αυτή, ούτε αν προκλήθηκαν ζημιές.

Η Ρωσία κατέλαβε χωριό στην Ουκρανία

Παράλληλα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε σήμερα επικαλούμενο ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν χωριό του Χιχάντ στην ανατολική Ουκρανία.

Το Reuters δεν είναι σε θέση μέχρι στιγμής να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τις πληροφορίες από το πεδίο των μαχών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

