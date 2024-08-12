Ουκρανία: Ελέγχουμε 1.000 τετραγωνικά χλμ του Κουρσκ

Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο ελέγχει περίπου 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της ρωσικής περιοχής Κουρσκ, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αιφνιδιαστική διασυνοριακή εισβολή.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε ένα βίντεο απόσπασμα της αναφοράς του Σίρσκι στην εφαρμογή Telegram.

Ο Ζελένσκι ότι διέταξε την προετοιμασία ενός «ανθρωπιστικού σχεδίου» για την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

