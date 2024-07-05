Ουκρανία: Έλαβε το τρίτο αντιαεροπορικό σύστημα Patriot

Η Ουκρανία παρέλαβε το τρίτο αντιαεροπορικό σύστημα Patriot που της είχε υποσχεθεί τον Απρίλιο η Γερμανία, προκειμένου να τη βοηθήσει στην προσπάθειά της να αποκρούσει τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, ανακοίνωσε σήμερα η γερμανική πρεσβεία στο Κίεβο.

Οι Ουκρανοί ζητούν επίμονα από τους Δυτικούς συμμάχους τους νέα, σύγχρονα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να προστατευθούν από τα ρωσικά πλήγματα που τους τελευταίους μήνες στοχεύουν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή στρατιωτικά αεροδρόμια.

«Το τρίτο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot της Γερμανίας έφτασε ήδη στην Ουκρανία. Θα ενισχύσει την προστασία του πληθυσμού και των υποδομών της χώρας», ανέφερε ο Μάρτιν Γιέγκερ, ο Γερμανός πρεσβευτής, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η ουκρανική ομάδα (που θα αναλάβει τη λειτουργία του συστήματος) εκπαιδεύτηκε επιτυχώς στη Γερμανία τους προηγούμενους μήνες», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε αυτήν την «υπέροχη είδηση».

Τον Ιούνιο ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η χώρα του χρειάζεται τουλάχιστον επτά σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα τύπου Patriot, δύο εκ των οποίων θα αναλάβουν την προστασία του Χαρκόβου, μιας περιοχής που μπαίνει πολύ συχνά στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων.

Εκτός από τη Γερμανία, η Ρουμανία έχει υποσχεθεί επίσης να στείλει μια συστοιχία πυραύλων Patriot στην Ουκρανία και η Ιταλία δεσμεύτηκε να στείλει ένα σύστημα Samp-T, γαλλοϊταλικής παραγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.