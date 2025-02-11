Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συγκαταλέγονται στις 61 χώρες που υπέγραψαν το κοινό ανακοινωθέν της συνόδου κορυφής στο Παρίσι «για μία Τεχνητή Νοημοσύνη ανοικτή, συμπεριληπτική και ηθική».

Οι υπογράφουσες χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία, η Κίνα και η Ινδία πήραν θέση υπέρ ενός ενισχυμένου συντονισμού στην διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης που απαιτεί «παγκόσμιο διάλογο» και απηύθυναν έκκληση για την αποφυγή «της συγκέντρωσης της αγοράς» ώστε η τεχνολογία αυτή να είναι περισσότερο προσβάσιμη.

Κλείνοντας τις εργασίες της συνόδου, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επέμεινε στην «ανάγκη ύπαρξης κανόνων» και «ενός πλαισίου εμπιστοσύνης» που θα συνοδεύουν την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε αντίθεση με την κυβέρνηση Τραμπ που προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο.

«Εχουμε ανάγκη αυτών των κανόνων για να προχωρήσει η AI» και «ανάγκη να συνεχίσουμε να προωθούμε μία διεθνή διακυβέρνηση της AI», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν κλείνοντας τις εργασίες της συνόδου.

Προηγουμένως, ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε προειδοποιήσει από το βήμα της συνόδου κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη ότι η «υπερβολική ρυθμιστική πλαισίωση» της Τεχνητής Νοημοσύνης «μπορεί να σκοτώσει μία βιομηχανία που βρίσκεται σε ταχεία άνθηση».

Ο Βανς προειδοποίησε ηγέτες χωρών και επικεφαλής εταιρειών υψηλής τεχνολογίας ότι η κυβέρνηση Τραμπ «θα διασφαλίσει ότι τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσονται στην Αμερική θα είναι απαλλαγμένα από ιδεολογικές προκαταλήψεις» και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα περιορίσουν ποτέ το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου για τους πολίτες μας».

«Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενθαρρύνουμε αναπτυξιακές πολιτικές στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης», είπε και πρόσθεσε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ηγέτης στην AI και η κυβέρνησή μας εννοεί να παραμείνουν».

«Τώρα, αυτήν την στιγμή, αντιμετωπίζουμε την εκπληκτική προοπτική μίας νέας βιομηχανικής επανάστασης, αντίστοιχης με την επανάσταση της εφεύρεσης της ατμομηχανής», δήλωσε ο Βανς. Αλλά ποτέ δεν θα πραγματοποιηθεί...αν η υπερβολική ρύθμιση αποθαρρύνει τους καινοτόμους να αναλάβουν τα αναγκαία ρίσκα για να προωθήσουν την μπάλα προς το τέρμα».

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος προειδοποίησε τις χώρες για συμπράξεις με «αυταρχικά καθεστώτα», οι οποίες «ποτέ δεν είναι επωφελείς μακροπρόθεσμα», αναφερόμενος στις «βαριά επιδοτούμενες» εξαγωγές της τεχνολογίας 5G από την Κίνα.

«Η σύμπραξη μαζί τους είναι σαν να αλυσοδένεις την χώρα σου με έναν αυταρχικό αφέντη που επιδιώκει να διεισδύσει, να εγκατασταθεί και να αρπάξει τις πληροφοριακές υποδομές σου», προειδοποίησε ο Τζέι Ντι Βανς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

