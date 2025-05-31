Σεισμός 6,1 βαθμών έπληξε σήμερα την επαρχία Χοκάιντο στην Ιαπωνία σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, η οποία πρόσθεσε ότι το εστιακό βάθος ήταν στα 20 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της Χοκάιντο, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία, προσθέτοντας ότι δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Προσώρας δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Πηγή: skai.gr

