Σεισμός 6,1 βαθμών έπληξε σήμερα την επαρχία Χοκάιντο στην Ιαπωνία σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, η οποία πρόσθεσε ότι το εστιακό βάθος ήταν στα 20 χιλιόμετρα.
Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της Χοκάιντο, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία, προσθέτοντας ότι δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
Προσώρας δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.
