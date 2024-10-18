Η Ουκρανία αναμένει την παράδοση στο εγγύς μέλλον έξι μαχητικών αεροσκαφών F-16 τα οποία έχει υποσχεθεί η Νορβηγία, δήλωσε χθες Πέμπτη ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρούστεμ Ουμέροφ μετά τη διμερή συνάντηση με τον νορβηγό ομόλογό του Μπιορν Άριλντ Γκραμ στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Η Ολλανδία, η Δανία, η Νορβηγία και το Βέλγιο έχουν δεσμευτεί συλλογικά πως θα παραδώσουν στην Ουκρανία περισσότερα από 60 αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη F-16, αναλαμβάνοντας την εκπαίδευση ουκρανών πιλότων και τεχνικού προσωπικού.

Τα πρώτα μαχητικά αεροσκάφη από την Ολλανδία βρίσκονται ήδη στην Ουκρανία, ενώ έξι F-16 αναμένεται να παραδοθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Την Πέμπτη, η γερμανική κυβέρνηση ενημέρωσε πως παρέδωσε στην Ουκρανία άλλα 20 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης (IFV) Μarder.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις παρέλαβαν επίσης πρόσφατα οκτώ άρματα μάχης Leopard 1, ένα αντιαεροπορικό σύστημα IRIS-T SLM και ένα IRIS-T SLS, έξι αυτοκινούμενα πυροβόλα Panzerhaubitze 2000 και 24.000 βλήματα πυροβολικού των 155 χιλιοστών, όπως προκύπτει από την επικαιροποιημένη λίστα της γερμανικής κυβέρνησης με την στρατιωτική βοήθεια που έχει προσφέρει στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

