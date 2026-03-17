«Η Κούβα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες εν μέσω του ασφυκτικού εμπάργκο των ΗΠΑ» τόνισε την Τρίτη ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ στη σκιά των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην Κούβα εν μέσω του εμπάργκο των ΗΠΑ» ανέφερε.

«Η βοήθεια της Μόσχας προς την Αβάνα συζητείται με τους κουβανούς ομολόγους της» πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθησή του πως θα έχει την «τιμή» να πάρει την Κούβα. Απέφυγε όμως να διευκρινίσει τον τρόπο, παρότι ερωτήθηκε τι εννοεί.

