Πιτ Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν πόλεμο με την Κίνα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν «τον πόλεμο» με την Κίνα, διαβεβαίωσε σήμερα από τον Παναμά ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, όμως πρέπει «να επιδείξουν «αποφασιστικότητα» απέναντι στις «απειλές» της.

«Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο με την Κίνα. Και ο πόλεμος με την Κίνα ασφαλώς δεν είναι αναπόφευκτος. Δεν τον επιδιώκουμε με καμία μορφή. Όμως από κοινού πρέπει να αποτρέψουμε τον πόλεμο επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα και ισχύ απέναντι στις απειλές της Κίνας σε αυτό το ημισφαίριο» είπε ο Χέγκσεθ μιλώντας σε μια περιφερειακή σύνοδο για την ασφάλεια.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε την απειλή που συνιστά η Κίνα για τις χώρες μας, τους λαούς μας και την ειρήνη σε αυτήν την περιοχή», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι οι κινεζικές επιχειρήσεις «απαλλοτριώνουν εδάφη, κρίσιμες υποδομές σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως είναι η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες».

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας θεωρεί επίσης ότι «ο κινεζικός στρατός έχει υπερβολικά μεγάλη παρουσία στο δυτικό ημισφαίριο», «εκμεταλλεύεται στρατιωτικές εγκαταστάσεις» καθώς και «φυσικούς πόρους και εδάφη για να τροφοδοτήσει τις παγκόσμιας στρατιωτικές φιλοδοξίες του».

Ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε επίσης τους «αλιευτικούς στόλους» της Κίνας που «κλέβουν την τροφή των εθνών και των λαών μας» και κάλεσε τις χώρες «να μην αμφιβάλουν» ότι το Πεκίνο δραστηριοποιείται στην περιοχή για να αποκτήσει «αθέμιτο στρατιωτικό πλεονέκτημα και οικονομικό κέρδος».

Ο Χέγκσεθ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επιτρέψει στην Κίνα να αποκτήσει επιρροή στη Διώρυγα του Παναμά, την οποία ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απείλησε πρόσφατα να «ανακτήσει». «Θα συνεργαστούμε στενά με τους εταίρους μας στον Παναμά για την ασφάλεια της Διώρυγας και να προωθήσουμε τα αμοιβαία συμφέροντά μας στον τομέα της ασφάλειας. Από κοινού, θα την πάρουμε (σ.σ. τη Διώρυγα) από την κινεζική επιρροή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

