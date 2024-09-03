Ουκρανία: Άλλη μία υπουργός παραιτήθηκε ενόψει του ανασχηματισμού της κυβέρνησης

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε σήμερα τον αναπληρωτή προσωπάρχη του, τον Ροστισλάβ Σούρμα, σύμφωνα με ένα διάταγμα που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της προεδρίας.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της Βουλής Ρουσλάν Στέφαντσουκ ανακοίνωσε την παραίτηση της Όλχα Στεφανίσινα, της υφυπουργού που ήταν αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Η Στεφανίσινα αποχώρησε στο πλαίσιο του ανασχηματισμού της κυβέρνησης, πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι είπε ότι θα γίνουν αλλαγές ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα έχει την ισχυρή κυβέρνηση που χρειάζεται. «Το φθινόπωρο θα είναι πολύ σημαντικό. Οι κρατικοί θεσμοί πρέπει να δομηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε η Ουκρανία να επιτύχει όλα τα αποτελέσματα που θέλει», είπε στο καθημερινό, βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Για αυτόν τον λόγο πρέπει να ενισχύσουμε ορισμένες πλευρές της κυβέρνησης και προετοιμάζονται αλλαγές. Θα υπάρξουν επίσης αλλαγές στο γραφείο της προεδρίας», ανέφερε.

Νωρίτερα σήμερα υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους οι υπουργοί Δικαιοσύνης, Περιβάλλοντος και Στρατηγικών Βιομηχανιών. Μετά και τις αποπομπές άλλων υπουργών το προηγούμενο διάστημα, σχεδόν το ένα τρίτο των υπουργικών θώκων παραμένει κενό. Ο Ζελένσκι και οι πολιτικοί σύμμαχοί του αναμένεται ότι θα καλύψουν αυτές τις θέσεις πριν από το ταξίδι του στις ΗΠΑ, αργότερα αυτόν τον μήνα, όπου ελπίζει ότι θα παρουσιάσει ένα «σχέδιο νίκης», στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

