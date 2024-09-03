Η Αψίδα του Κωνσταντίνου της Ρώμης, η γιγαντιαία θριαμβική αψίδα δίπλα στο Κολοσσαίο, υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια σφοδρής θύελλας, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters.

Η αψίδα κατασκευάστηκε τον 4ο αιώνα μ.Χ. σε ανάμνηση της νίκης του Μεγάλου Κωνσταντίνου –του πρώτου Ρωμαίου αυτοκράτορα που ασπάστηκε τον χριστιανισμό– επί του Μαξεντίου. Έχει ύψος περίπου 25 μέτρα και βρίσκεται στην ίδια πεζοδρομημένη περιοχή με το Κολοσσαίο, ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της ιταλικής πρωτεύουσας.

«Ένας κεραυνός χτύπησε την αψίδα ακριβώς σε αυτό το σημείο και κατόπιν στη γωνία και είδαμε αυτό να πέφτει» είπε ένας τουρίστας, δείχνοντας έναν μεγάλο λίθο, πεσμένο στο έδαφος.

Σε πλάνα του πρακτορείου φαίνονται και άλλες πεσμένες πέτρες γύρω από το μνημείο, ενώ το προσωπικό του Αρχαιολογικού Πάρκου του Κολοσσαίου έσπευσε να τις μαζέψει.

Η ζημιά προκλήθηκε ενώ μια θύελλα σάρωσε την πόλη, με αποτέλεσμα να πέσουν δέντρα και να πλημμυρίσουν πολλοί δρόμοι. Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι 60 χιλιοστά βροχής έπεσαν στο κέντρο της Ρώμης σε λιγότερη από μία ώρα, ποσότητα που υπό κανονικές συνθήκες αντιστοιχεί σε εκείνη ενός μήνα το φθινόπωρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

