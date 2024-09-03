Οκτώ πακέτα με στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία που περιλαμβάνουν όπλα, εξοπλισμό και πυρομαχικά έστειλε η Βουλγαρία, τηρώντας αυστηρά τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας Ατανάς Ζαπριάνοφ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με φωτογραφίες βουλγαρικών αυτοκινούμενων οβιδοβόλων "Gvozdika" στην Ουκρανία, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός παραβρέθηκε στην τελετή για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς στο Κολέγιο Άμυνας GS Rakovski. "Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπήρχε τέτοιος εξοπλισμός", απάντησε ο Ζαπριάνοφ όταν ρωτήθηκε εάν η Βουλγαρία έστειλε τέτοια όπλα, εξηγώντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει πως ο εξοπλισμός στις φωτογραφίες ήταν βουλγαρικό οβιδοβόλο, καθώς όλες οι χώρες του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας συνεχίζουν να βοηθούν την Ουκρανία και να στέλνουν τέτοιου τύπου συστήματα.

"Όλα τα πακέτα που έχουν σταλεί είναι οκτώ, περιλαμβάνουν διαφορετικά όπλα, εξοπλισμό, πυρομαχικά με αυστηρή τήρηση των αποφάσεων της Εθνοσυνέλευσης", τόνισε ο Ζαπριάνοφ. "Πρόκειται για πακέτα με όπλα, εξοπλισμό, πυρομαχικά, τα οποία ήταν πλεονάζοντα στον βουλγαρικό στρατό", πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι όλα τα πακέτα που αποστέλλονται υπόκεινται σε αντισταθμιστική αποζημίωση και η Βουλγαρία αναμένει πολύ μεγάλα ποσά, τα οποία θα επενδυθούν εκ νέου στον εκσυγχρονισμό του στρατού.

"Υπάρχει αύξηση όσον αφορά τις εγγραφές στις στρατιωτικές σχολές καθώς προσπαθούμε να καλύψουμε το 100% των θέσεων των μαθητών στις ανώτερες στρατιωτικές σχολές", δήλωσε ο Ζαπριάνοφ, προσθέτοντας ότι αποχωρήσεις αξιωματικών έχουν σταματήσει.

Όταν ρωτήθηκε για την αγορά των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Dassault Rafale από τη Σερβία, ο Ζαπριάνοφ ήταν κατηγορηματικός: "Η Βουλγαρία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, η άμυνά μας είναι εγγυημένη από τους συμμάχους. Την προσεχή χρονιά θα παραλάβουμε τα πρώτα οκτώ αεροσκάφη F 16 Block 70 και μετά τα άλλα οκτώ. Είναι η φυσιολογική διαδικασία που ακολουθούν οι χώρες για να αντικαταστήσουν τον παλιό εξοπλισμό με καινούργιο. Προτεραιότητα της πολιτικής μας είναι η ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σερβία, όπως και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη είναι μέλη της πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ 'Σύμπραξη για την Ειρήνη', και οικοδομούμε σχέσεις καλής γειτονίας με αυτές. Δεν βλέπουμε τον επανεξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεών μας ως απειλή για τους γείτονές μας και αποδεχόμαστε τον επανεξοπλισμό τους ως μια διαφανή διαδικασία εθνικής απόφασης που δεν αποτελεί απειλή για εμάς".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

