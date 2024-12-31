Εξαφάνιση 4 εφήβων στον Ισημερινό: Ο υπουργός Άμυνας Λοφρέδο υπόσχεται «διαφάνεια»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισημερινού υποσχέθηκε χθες Δευτέρα «πλήρη διαφάνεια» όσον αφορά την υπόθεση της εξαφάνισης τεσσάρων εφήβων μετά τη σύλληψή τους από στρατιωτικούς, υπόθεση που συνεχίζει να προκαλεί σοκ στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Κληθείς ενώπιον επιτροπής του κοινοβουλίου αρμόδιας για τα παιδιά, ο Τζιανκάρλο Λοφρέδο απηύθυνε μήνυμα στους γονείς των ανηλίκων, υποσχόμενος πως «δεν θα κρύψει τίποτε από κανέναν», πως θα χειριστεί το ζήτημα με «πλήρη διαφάνεια» ώστε να εξιχνιαστεί η τύχη των αγοριών από 11 ως 15 ετών.

Πρόσθεσε πως θα συνεχίσει να «συνεργάζεται» και να «παρέχει κάθε βοήθεια που μπορεί να χρειαστεί η εισαγγελία για να εξιχνιάσει την υπόθεση» μετά τον εντοπισμό τεσσάρων πτωμάτων κοντά σε στρατιωτική βάση. Οι αρχές δεν έχουν δώσει ως αυτό το στάδιο στη δημοσιότητα κανένα στοιχείο για τις ταυτότητές τους.

Ο Σαούλ Αρμπολέδα, ο Στίβεν Μεδίνα και τα αδέλφια Χοσουέ και Ισμαέλ Αρόγιο είχαν πάει να παίξουν ποδόσφαιρο νότια της Γουαγιακίλ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, την 8η Δεκεμβρίου. Τους συνέλαβαν στρατιωτικοί στον τομέα Μαλβίνας, νότια της Γουαγιακίλ, εστία ατελείωτου κύματος βίας συμμοριών που επιδίδονται ιδίως σε εμπορία ναρκωτικών.

Την περασμένη Τρίτη, παραμονή Χριστουγέννων, αφού η δικαιοσύνη έκρινε πως η υπόθεση αυτή είναι «εξαναγκαστική εξαφάνιση», βρέθηκαν τέσσερα πτώματα σε ελώδη περιοχή, κοντά στη στρατιωτική βάση στην Τάουρα, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Σελιάνο Σεβάγιος κατέθεσε στην ίδια επιτροπή της Βουλής ότι «το στρατιωτικό προσωπικό έδρασε αντιδρώντας» σε φερόμενη κλοπή για την οποία κατηγορήθηκαν οι έφηβοι.

Δεκαέξι στρατιωτικοί, που φέρονται να ενέχονται στη σύλληψη και την εξαφάνιση των παιδιών, έχουν τεθεί υπό κράτηση. Δικαστήριο της Γουαγιακίλ αναμένεται σήμερα να διευκρινίσει τις κατηγορίες σε βάρος τους και να τους τις απαγγείλει επίσημα.

Υπηρεσίες του ΟΗΕ, ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) και διεθνείς οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν ανησυχία.

Κάπου σαράντα μη κυβερνητικές οργανώσεις στον Ισημερινό κατηγόρησαν τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα πως ευθύνεται για σωρεία «παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος. Ο νεαρός αρχηγός του κράτους κήρυξε τον Ισημερινό, άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, πεδίο μάχης πλέον τα τελευταία χρόνια, σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης», βγάζοντας στον δρόμο τον στρατό.

