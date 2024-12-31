Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν προχθές Κυριακή στη Λωρίδα της Γάζας -όπου η ανθρωπιστική κατάσταση συνεχίζει να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, έπειτα από έναν και πλέον χρόνο πολέμου-, κατά τη διάρκεια λεηλασίας από ενόπλους οχηματοπομπής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η υπηρεσία του ΟΗΕ, στην οποία επέρριψε την ευθύνη για την τραγωδία το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς.

«Συντονισμένη ενέργεια με σκοπό να μπουν 40 φορτηγά εξ ονόματος ανθρωπιστικών εταίρων έγινε στόχος λεηλασίας από ενόπλους», επίθεσης «που προκάλεσε τον θάνατο δυο ανθρώπων και τραυμάτισε άλλους», εξήγησε το ΠΕΠ με δελτίο Τύπου.

«Εδώ και πάνω από δύο εβδομάδες, σχεδόν όλες οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της νότιας και της κεντρικής Γάζας είχαν αποτέλεσμα βίαια επεισόδια, λεηλασίες και τραγικούς θανάτους εξαιτίας της απουσίας (των υπηρεσιών) διατήρησης της τάξης στους δρόμους που διασχίζουν οι αυτοκινητοπομπές», πρόσθεσε.

Η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα έκανε λόγο από τη δική της πλευρά για «καταστροφικό λάθος» του ΠΕΠ, που οδήγησε στους δυο θανάτους και «δεκάδες τραυματισμούς από σφαίρες».

«Το καθιστούμε απόλυτα υπεύθυνο και του ζητούμε να μην παραβιάζει το πρωτόκολλο που ακολουθείται για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια», συμπλήρωσε το παλαιστινιακό κίνημα.

Από την άλλη, το ΠΕΠ διαβεβαίωσε πως «συνεχίζει να τηρεί τις διαδικασίες συντονισμού» που ορίστηκαν «τους τελευταίους μήνες» και θύμισε πως έχει «προειδοποιήσει επανειλημμένα για τους κινδύνους των μετακινήσεων (στη Λωρίδα της Γάζας) απουσών (των υπηρεσιών) επιβολής της τάξης».

Το ΠΕΠ «δεν σταματά να απαιτεί από όλα τα μέρη να εγγυώνται την ασφάλεια των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας», επέμεινε η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, καλώντας για ακόμη μια φορά να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου ο πόλεμος ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς συνεχίζεται για 452η ημέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

