Xάρτη των περιοχών στην Ουκρανία που βρίσκονται υπό ρωσική επίθεση δημοσίευσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με τον χάρτη, το Κίεβο συνεχίζει να περικυκλώνεται, καθώς ενώ φαίνονται κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων προς περισσότερες πόλεις στο βόρειο και νότιο τμήμα της χώρας.

«Η παράνομη και απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Ο παρακάτω χάρτης είναι η πιο πρόσφατη ενημέρωση της αμυντικής υπηρεσίας πληροφοριών για την κατάσταση στην Ουκρανία - 26 Μαρτίου 2022», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 March 2022



