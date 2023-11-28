Δύο βρετανικά νοσοκομεία όπου εργαζόταν επί χρόνια ο Ντέιβιντ Φούλερ (David Fuller) - δολοφόνος ο οποίος βίασε δεκάδες νεκρές γυναίκες μέσα στα νεκροτομεία μεταξύ 2005-2020 – βρίσκονται στο στόχαστρο της βρετανικής δικαιοσύνης.

Ο Φούλερ, 69 ετών σήμερα, καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2021 σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία δύο νεαρών γυναικών το 1987 και για τον βιασμό δεκάδων πτωμάτων.

Τον Δεκέμβριο του 2022 καταδικάστηκε και πάλι, για άλλες πράξεις νεκροφιλίας.

O Φούλερ υπολογίζεται ότι κακοποίησε σεξουαλικά τουλάχιστον 101 πτώματα γυναικών, ηλικίας από 9 έως 100 ετών.

Η υπόθεση αυτή προκάλεσε ανατριχίλα στη Βρετανία όταν αποκαλύφθηκε. Η κυβέρνηση ζήτησε πριν από δύο χρόνια να γίνει έρευνα ώστε να διευκρινιστεί πώς ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να διαπράξει τέτοια εγκλήματα σε δημόσια νοσοκομεία, επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς κανείς να αντιληφθεί το παραμικρό.

Mortuary abuser was able to offend for over a decade due to "serious failings" at NHS hospitals where he worked in England, inquiry findshttps://t.co/7TJbemBfFi — BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 28, 2023

Μπαινόβγαινε ανενόχλητος στα νεκροτομεία δημόσιων νοσοκομείων

Στα δύο νοσοκομεία της νότιας Αγγλίας όπου εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος ο Φούλερ συνήθως έκανε νυχτερινή βάρδια. Έμενε έτσι μόνος, όταν αποχωρούσαν οι άλλοι εργαζόμενοι και είχε ανεμπόδιστη πρόσβαση στα νεκροτομεία και τα ψυγεία όπου φυλάσσονταν οι νεκροί.

Στα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, κατηγορούνται τα νοσοκομεία για «σοβαρές παραλείψεις στη διαχείριση και τη διοίκησή τους».

Ο πρόεδρος της ερευνητικής επιτροπής Τζόναθαν Μάικλ επέκρινε επίσης τη «χρόνια έλλειψη ενδιαφέροντος» εκ μέρους των νοσοκομείων. Όλες αυτές οι «αδυναμίες» συνέβαλαν «στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εντός του οποίου (ο Ντέιβιντ Φούλερ) μπόρεσε να διαπράξει, επί 15 χρόνια, αυτά τα αδικήματα, χωρίς τον υποψιαστούν και χωρίς ποτέ να πιαστεί επ’ αυτοφώρω», συμπεραίνει η έρευνα.

Οι άνθρωποι που είχαν πρόσβαση στα νεκροτομεία δεν ελέγχονταν παρά ελάχιστα. Ο κατά συρροή βιαστής κατάφερε να μπει 444 φορές μέσα σε έναν χρόνο σε ένα από τα νεκροτομεία, κάτι που πέρασε απαρατήρητο.

Οι εμπειρογνώμονες συνέστησαν την εγκατάσταση καμερών ασφαλείας στα νεκροτομεία και τα ψυγεία.

Ο Φούλερ συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2020, αφού η αστυνομία, χάρη στην ανάλυση γενετικού υλικού, τον ταυτοποίησε ως τον άνθρωπο που σκότωσε δύο νεαρές γυναίκες το 1987 στο Τάνμπριτζ Γουελς της νοτιοανατολικής Αγγλίας. Ο Φούλερ τις κακοποίησε σεξουαλικά και τις στραγγάλισε. Στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκε τεράστιος όγκος πορνογραφικού υλικού αλλά και βίντεο που τράβηξε ο ίδιος από τη δράση του εντός των νεκροτομείων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

