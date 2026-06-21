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Πόλεμος στην Ουκρανία: 5 νεκροί σε Κριμαία και Κρασνοντάρ σε ουκρανικές επιθέσεις με drones

Η υπηρεσία των οχηματαγωγών πλοίων στο Στενό του Κερτς, που χωρίζει την Κριμαία από το Κρασνοντάρ, τέθηκε προσωρινά σε αναστολή λόγω των επιθέσεων

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Ρωσία-Ουκρανία

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 28 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο διορισθείς από τη Ρωσία κυβερνήτης της.

Παράλληλα οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ στη Ρωσία ανακοίνωσαν ότι ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοίχισε τη ζωή ενός ανθρώπου σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο και προκάλεσε πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου.

Η υπηρεσία οχηματαγωγών πλοίων στο Στενό του Κερτς, που χωρίζει την Κριμαία από την περιφέρεια Κρασνοντάρ, τέθηκε προσωρινά σε αναστολή, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ουκρανία Κριμαία Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία
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