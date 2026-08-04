EE: Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της ΕΕ πραγματοποιήθηκε για την αποτίμηση των γεγονότων στη Θέουτα και τη συζήτηση σχετικά με την ετοιμότητα της ΕΕ για ανάλογες κρίσεις.

Πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ ζητούν αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των μαζικών μεταναστευτικών ροών.

Η Ισπανία υπερασπίστηκε τη διαχείριση της κρίσης, επισημαίνοντας ότι η πλειονότητα των εισερχομένων επέστρεψε στο Μαρόκο και ότι δεν υπήρξαν μετακινήσεις προς την ηπειρωτική χώρα ή άλλα κράτη-μέλη, ενώ επέκρινε εμμέσως τη Ρώμη για την αναστολή της Σένγκεν στην Ισπανία.

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της ΕΕ με στόχο την αποτίμηση των γεγονότων στη Θέουτα.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Η πρόσφατη κρίση στη Θέουτα προκάλεσε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα με στόχο μια πρώτη αποτίμηση των γεγονότων, αλλά και μία συζήτηση για την ετοιμότητα της ΕΕ απέναντι σε ανάλογες κρίσεις στο μέλλον. Αρκετά κράτη-μέλη ζητούν αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των μαζικών μεταναστευτικών ροών.

Πηγή: Deutsche Welle

Το κλίμα διαμορφώθηκε ήδη στη χθεσινή συνεδρίαση των μόνιμων αντιπροσώπων (Coreper), όπου οι πρέσβεις των «27» ενημερώθηκαν από την ισπανική πλευρά για την κατάσταση στη Θέουτα. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, η Μαδρίτη υπερασπίστηκε τη διαχείριση της κρίσης, επιμένοντας ότι οι περισσότεροι από όσους εισήλθαν έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο και ότι δεν σημειώθηκαν μετακινήσεις προς την ηπειρωτική χώρα ή άλλα κράτη-μέλη επικρίνοντας εμμέσως πλην σαφώς τη Ρώμη που προχώρησε σε αναστολή της Σένγκεν για την Ισπανία.Πάντως, αρκετές αντιπροσωπείες εξέφρασαν ανησυχίες τόσο για τη διαχείριση της κρίσης, όσο και για πιθανές επιπτώσεις της απόφασης της ισπανικής κυβέρνησης πριν λίγους μήνες να χορηγήσει άδειες παραμονής και εργασίας σε χιλιάδες παράτυπους μετανάστες. Είχε προηγηθεί, άλλωστε, επιστολή 22 Ευρωπαίων ηγετών το Σαββατοκύριακο που άσκησαν δριμεία κριτική και ως προς την απόφαση αυτή.Τα κρίσιμα ζητήματα τον ΟκτώβριοΜέσα σε αυτό το κλίμα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιχείρησε να ρίξει τους τόνους και σε επιστολή της προς τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ χθες εξήρε τη διαχείριση της κρίσης από τη Μαδρίτη σημειώνοντας ότι απέτρεψε την παράνομη μετακίνηση προς την υπόλοιπη ΕΕ, ωστόσο, επεσήμανε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων, καλύτερης επιτήρησης, στενότερης συνεργασίας με τρίτες χώρες και ταχύτερων επιστροφών.Στο μεταξύ, παρέμβαση κάνει σήμερα με άρθρο γνώμης στο Politico, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποστηρίζοντας ότι το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο σχεδιάστηκε για «διαχειρίσιμες» μεταναστευτικές πιέσεις και δεν επαρκεί για περιπτώσεις αιφνίδιων μαζικών αφίξεων. Προτείνει, μάλιστα, δημιουργία ειδικού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, το οποίο υπό αυστηρές προϋποθέσεις και με σεβασμό στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, θα επιτρέπει προσωρινές προσαρμογές στις συνήθεις διαδικασίες ασύλου και ταχύτερες επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.Κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη -σύμφωνα με Ιταλούς αξιωματούχους– θα συζητηθεί πάντως και η προοπτική άμεσης προώθησης των λεγόμενων «κόμβων επιστροφών» σε τρίτες χώρες για εκείνους, που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ.Σε κάθε περίπτωση, τα κρίσιμα αυτά ζητήματα θα απασχολήσουν τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ τον Οκτώβριο, καθώς η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε ήδη διεξαγωγή σχετικής στρατηγικής συζήτησης μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών.

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