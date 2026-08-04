Happy end έχει το σίριαλ της μεταγραφής του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ! Και αυτό διότι όπως έγινε γνωστό οι «ασπρόμαυροι» ήρθαν σε συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ για την απόκτηση του αριστερού μπακ, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα για να φορέσει ξανά τη φανέλα του δικέφαλου του Βορρά.



Ο 30χρονος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή ώστε να τεθεί το συντομότερο δυνατό στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι. Όλο αυτό το διάστημα ο Γιαννούλης πίεσε για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ (παίκτης και ομάδα τα είχαν βρει από τον Μάιο), που με σωστούς χειρισμούς κατάφερε να τα βρει με την γερμανική ομάδα.

Ο Έλληνας ακραίος αμυντικός αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Άουγκσμπουργκ για δύο χρόνια, μετρώντας τρία γκολ και 10 ασίστ σε 63 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.



Με τον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα (2019) και δύο κύπελλα (2019, 2021) έχοντας δύο γκολ και 10 ασίστ σε 78 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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