Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην ουκρανική μεθοριακή περιοχή Ντονέτσκ προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πέντε, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

Μια πενταώροφη κατοικία στην πόλη Μικολάιβκα επλήγη από την επίθεση και άλλα τέσσερα κτίρια υπέστησαν ζημιές, δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ντονέτσκ Βαντίμ Φιλάσκιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.