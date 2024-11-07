Λογαριασμός
Ουκρανία: Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Ντονέτσκ

Μια πενταώροφη κατοικία στην πόλη Μικολάιβκα επλήγη από την επίθεση και άλλα τέσσερα κτίρια υπέστησαν ζημιές

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην ουκρανική μεθοριακή περιοχή Ντονέτσκ προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πέντε, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

Μια πενταώροφη κατοικία στην πόλη Μικολάιβκα επλήγη από την επίθεση και άλλα τέσσερα κτίρια υπέστησαν ζημιές, δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ντονέτσκ Βαντίμ Φιλάσκιν.

