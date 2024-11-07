Ένας Βρετανός βουλευτής κατηγορήθηκε για επίθεση σήμερα, αφότου φέρεται να γρονθοκόπησε έναν περαστικό, ο οποίος, όπως ισχυρίζεται, τον απειλούσε, έπειτα από μια νυχτερινή έξοδο την Παρασκευή.

Ο Μάικ Άμεσμπερι απομακρύνθηκε από το κυβερνών Εργατικό Κόμμα, καθώς καταγράφηκε σε υλικό από κάμερες ασφαλείας και βίντεο να γρονθοκοπεί έναν άνδρα και να τον χτυπά επανειλημμένα, αφότου εκείνος σωριάστηκε στο έδαφος.

Just 3 months ago, Labour MP Mike Amesbury was pushing for 5-year sentences for violent disorder. Fast forward to 2:48 a.m. on Saturday, and he’s caught on video punching one of his own constituents in the street. Irony in full swing, quite literally. #ResignNow pic.twitter.com/U8KSroseLY — Stephen James (@StephenJamesGBR) October 27, 2024

«Έπειτα από μια αξιολόγηση των στοιχείων που παρείχε η αστυνομία του Τσεσάιρ, εγκρίνουμε την απαγγελία της κατηγορίας της κοινής επίθεσης σε βάρος του Μάικ Άμεσμπερι», δήλωσε η Ρόζμαρι Έινσλι, επικεφαλής του Τμήματος Ειδικών Εγκλημάτων της εισαγγελίας.

«Η κατηγορία ακολουθεί μία φερόμενη επίθεση στο Φρόντσαμ, στο Τσέσαιρ, το Σάββατο, 26 Οκτωβρίου του 2024».

Μετά το περιστατικό, ο Άμεσμπερι, βουλευτής που εκλέγεται στην εκλογική περιφέρεια Ράνκορν εντ Χέλσμπαϊ, στη βορειοδυτική Αγγλία, δήλωσε πως ένιωσε να απειλείται στον δρόμο έπειτα από μια νυχτερινή έξοδο με φίλους.

«Κλήθηκα σήμερα στο δικαστήριο για να μου απαγγελθεί μία κατηγορία για κοινή επίθεση έπειτα από ένα περιστατικό στο Φρόντσαμ τον περασμένο μήνα, για το οποίο λυπάμαι βαθιά», δήλωσε σήμερα σε μια ανακοίνωση ο Άμεσμπερι.

«Συνεχίζω να συνεργάζομαι με την αστυνομία και δεδομένου ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη δεν μπορώ να σχολιάσω περαιτέρω».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.