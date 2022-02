Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και ακόμη έξι τραυματίστηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες από τους βομβαρδισμούς των φιλορώσων ανταρτών στην ανατολική Ουκρανία, καθώς παρατηρείται μεγάλος αριθμός παραβιάσεων της εκεχειρίας.

Ο στρατός επεσήμανε στη σελίδα του στο Facebook ότι έχει καταγράψει τις προηγούμενες 24 ώρες 96 περιστατικά βομβαρδισμού από τους αντάρτες, έναντι 84 χθες.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι οι αυτονιμιστές χρησιμοποιούν βαρύ πυροβολικό, ολμοβόλα και εκτοξευτήρες ρουκετών Grad.

Την ίδια ώρα, δορυφορικές εικόνες καταγράφουν νέα ανάπτυξη 100 και πλέον στρατιωτικών οχημάτων και το στήσιμο δεκάδων σκηνών για στρατιώτες στη νότια Λευκορωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar.

Οι εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από την εταιρεία, η οποία παρακολουθεί συστηματικά το τελευταίο διάστημα τη συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων γύρω από τα ουκρανικά σύνορα, δεν υπήρχε τρόπος να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο από το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Russian forces have built a new field hospital 12 miles from the border outside Russian city of Belgorod near Ukraine’s second largest city, new satellite image from @Maxar shows pic.twitter.com/g1LRFm33Bf

Η εταιρεία έκανε λόγο επίσης για νοσοκομείο εκστρατείας που ανεγέρθηκε πλάι σε στρατόπεδο στη δυτική Ρωσία, κοντά στα ρωσοουκρανικά σύνορα.

Φορτηγά τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βαρέων οχημάτων, όπως αρμάτων μάχης, αυτοκινούμενων πυροβόλων και άλλου εξοπλισμού θεάθηκαν επίσης στην περιοχή των συνόρων, όπως και επιπλέον στρατιωτικές μονάδες, πάντα κατά τη Maxar.

More evidence of Russia being on the brink of launching a larger invasion of Ukraine - This image shows a new deployment with more than 100 vehicles and dozens of troop shelters at a small airfield near Mozyr in Belarus, less than 40 kms north of the Ukraine border. 📸:@Maxar pic.twitter.com/NOJzK7nEWt