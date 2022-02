Η Μόσχα είναι έτοιμη να αναζητήσει «διπλωματικές λύσεις» δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά τις αντιδράσεις της Δύσης στην αναγνώριση του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ και την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

«Τα συμφέροντα της Ρωσίας, η ασφάλεια των πολιτών μας, εδεν αποτελούν για εμάς αντικείμενο διαπραγμάτευσης», πρόσθεσε ο Πούτιν σε τηλεοπτικό του διάγγελμα με την ευκαιρία της ημέρας του Υπερασπιστή της Πατρίδας.

#BREAKING Putin says Moscow is ready to look for "diplomatic solutions" amid raging tensions with the West over Ukraine but says "the interests of Russia, the security of our citizens, are non-negotiable for us" pic.twitter.com/nhlpWzhNPS