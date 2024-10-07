Ουγκάντα: Η κυβέρνηση απαγόρευσε την "ντίσκο ματάνγκα" στις κηδείες

Η κυβέρνηση της Ουγκάντας απαγόρευσε σήμερα Δευτέρα την πρακτική της «ντίσκο ματάνγκα» στις κηδείες, με το σκεπτικό ότι αυτοί οι «διαβολικοί χοροί» καταλήγουν συχνά σε σεξουαλική κακοποίηση, όπως είπε μία υπουργός.

Η πρακτική αυτή, που σημαίνει «πένθιμη ντίσκο» στα σουαχίλι, γίνεται τα βράδια και μέχρι αργά τη νύχτα. Οι άνδρες συνήθως καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ ή κάνουν χρήση ναρκωτικών και πληρώνουν νεαρές γυναίκες για να χορέψουν. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται καλύπτουν το κόστος της κηδείας.

Πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν καταγγείλει αυτά τα «πάρτι» τα οποία κάποιες φορές οδηγούν σε σεξουαλική κακοποίηση.

«Η ντίσκο ματάνγκα είναι ένας διαβολικός χορός (…) Η αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας έλαβαν την εντολή να διασφαλίσουν ότι θα σταματήσει η ντίσκο ματάνγκα και όποιος οργανώνει τέτοιες γιορτές θα συλλαμβάνεται και θα οδηγείται στα δικαστήρια», είπε η υπουργός Γενικών Υποθέσεων Τζαστίν Κασουλέ Λουμούμπα.

Τα νεαρά κορίτσια που μετέχουν στα πάρτι αυτά «αναγκάζονται να εμφανίζονται επί σκηνής με κοντά φουστάνια και να χορεύουν σαγηνευτικά για να προσελκύουν τους άνδρες και να συμβάλλουν έτσι στη συλλογή χρημάτων για τα έξοδα της κηδείας. Αυτές οι παραστάσεις δίνονται τη νύχτα και τα κορίτσια κακοποιούνται σεξουαλικά», πρόσθεσε.

Η πρακτική αυτή προέρχεται από τη γειτονική Κένυα και είναι διαδεδομένη στις περιοχές των συνόρων, στην ανατολική Ουγκάντα. Η Κένυα απαγόρευσε τη «ντίσκο ματάνγκα» το 2018.

Στην περιφέρεια Ναμαγίνγκο «είχαμε δύο θανάτους που συνδέονται με την ντίσκο ματάνγκα: ενός κοριτσιού που βιάστηκε ομαδικά και ενός αγοριού που δέχτηκε επίθεση ενώ επέστρεφε» από ένα πάρτι, είπε ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Σουλεϊμάν Ουαλουγκέμπε Τζουούκο, διαβεβαιώνοντας ότι «θα εφαρμόσει την απαγόρευση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.