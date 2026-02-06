Ουίλιαμ-Κέιτ: Συναντήθηκαν με την πρώτη γυναίκα Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπερι

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ της Ουαλίας και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον συναντήθηκαν με τη νέα Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπερι και επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας, Σάρα Μουλάλι.

Το βασιλικό ζεύγος επισκέφθηκε το παλάτι Λάμπεθ, την κατοικία της Αρχιεπισκόπου στο Λονδίνο για τη χθεσινή συνάντηση κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος. Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ φωτογραφήθηκαν να κάθονται μαζί σε έναν πράσινο καναπέ και να συνομιλούν με την Αρχιεπίσκοπο.

William and Kate follow lead of King Charles as much anticipated history is made https://t.co/w3QAyGitui — Royal Central (@RoyalCentral) February 5, 2026

Η Σάρα Μουλάλι είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τον ρόλο της Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπερι και ηγείται της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Είναι η 106η Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι και ο διορισμός της ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Διαδέχεται τον Τζάστιν Γουέλμπι, ο οποίος υποχρεώθηκε να παραιτηθεί το Νοέμβριο 2024 για τον τρόπο που διαχειρίσθηκε σκάνδαλο σεξουαλικών επιθέσεων στους κόλπους της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Σε δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου αναφέρεται ότι ο Ουίλιαμ και η Κέιτ επιθυμούν να οικοδομήσουν μια ισχυρή σχέση συνεργασίας με την Αρχιεπίσκοπο Σάρα, καθώς εκείνη ετοιμάζεται να αναλάβει το ανώτατο αξίωμα στην Εκκλησία.

Νωρίτερα ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε συνάντηση με τον Ραχίμ Αγά Χαν, πνευματικό ηγέτη των Σιιτών Νιζαρί Ισμαηλιτών Μουσουλμάνων, στο παλάτι του Κένσινγκτον. Στους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του παλατιού δημοσιεύθηκε φωτογραφία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του Ραχίμ Αγά Χαν. Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του Ουίλιαμ και της Κέιτ στο Instagram αναφέρεται ότι χθες ήταν ημέρα «συναντήσεων με πνευματικούς ηγέτες στο Λονδίνο».

