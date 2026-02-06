Λογαριασμός
Τραμπ: Δημοσίευσε βίντεο που απεικονίζει το ζεύγος Ομπάμα με τη μορφή πιθήκων

Το βίντεο παρουσιάζει υποτιθέμενες αποδείξεις για λαθροχειρίες στη διάρκεια των εκλογών του 2020, τις οποίες ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι είχε κερδίσει

Τραμπ Ομπάμα

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ αναπαρίστανται σαν πίθηκοι σε ένα συνωμοσιολογικό βίντεο που είναι αφιερωμένο στις προεδρικές εκλογές του 2020 και αναρτήθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που του ανήκει.

Το βίντεο, διάρκειας λίγο μεγαλύτερης του ενός λεπτού, παρουσιάζει υποτιθέμενες αποδείξεις για λαθροχειρίες στη διάρκεια των εκλογών του 2020, τις οποίες ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι είχε κερδίσει και του τις έκλεψαν.

Λίγο πριν από το τέλος της ανάρτησης και για δύο δευτερόλεπτα εμφανίζεται ένα βίντεο μοντάζ των συζύγων Ομπάμα με τα γελαστά πρόσωπά τους πάνω σε σώματα πιθήκων, με φόντο τη ζούγκλα.

