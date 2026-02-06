Νορβηγία: Aναμένει κλιμάκωση της ρωσικής κατασκοπείας στην Αρκτική

Η Ρωσία αναμένεται να εντείνει την κατασκοπεία στη Νορβηγία φέτος και να επικεντρωθεί ολοένα και περισσότερο στην ηπειρωτική χώρα και το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ, δήλωσε σήμερα η νορβηγική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας PST, προειδοποιώντας επίσης για τον κίνδυνο δολιοφθοράς.

Η Νορβηγία, σύμμαχος της Ουκρανίας και βασικός προμηθευτής της Ευρώπης σε αέριο μέσω αγωγών, ανησυχεί ολοένα και περισσότερο ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν να στοχοθετήσουν τις ενεργειακές της υποδομές, είτε με συμβατικά μέσα είτε με κυβερνοεπιθέσεις.

«Αναμένουμε ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών θα αυξήσουν την δραστηριότητά τους στη Νορβηγία το 2026, με συνεχή εστίαση σε στρατιωτικούς στόχους και συμμαχικές ασκήσεις, τη στήριξη της Νορβηγίας για την Ουκρανία και τις επιχειρήσεις στον Άπω Βορρά και την περιοχή της Αρκτικής», ανέφερε η PST στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης απειλών.

«Οι βορειότερες κομητείες και το Σβάλμπαρντ έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και άρα είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε δραστηριότητες πληροφοριών και επιρροής», σύμφωνα με την έκθεση.

Η PST δήλωσε ότι η Ρωσία πιθανόν να συνεχίσει την παρακολούθηση κατά μήκος της νορβηγικής ακτογραμμής και να χαρτογραφεί τις κρίσιμης σημασίες υποδομές της με τη χρήση πολιτικών σκαφών.

Δραστηριότητα στην Αρκτική

Η Νορβηγία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ που μοιράζεται σύνορα στην Αρκτική με τη Ρωσία, παρακολουθεί τη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στον Βόρειο Ατλαντικό και τη χερσόνησο Κόλα, τη βάση του Βόρειου Στόλου της Ρωσίας και περίπου των δύο τρίτων της ρωσικής ικανότητας για ανταποδοτικό πλήγμα –την ικανότητά της να απαντήσει σε μια πυρηνική επίθεση με δική της.

Τον περασμένο Αύγουστο, η PST απέδωσε κυβερνοεπίθεση σε υδροηλεκτρικό φράγμα, κατά την οποία χάθηκε προσωρινά ο έλεγχος των δραστηριοτήτων του, σε χάκερς που είχαν σχέσεις με τη Ρωσία, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι εξελίσσεται σε πιο επικίνδυνη απειλή.

Η ρωσική πρεσβεία στο Όσλο δήλωσε ότι τέτοιες κατηγορίες είναι «αβάσιμες και έχουν πολιτικό κίνητρο».

Η PST επανέλαβε σήμερα την προειδοποίησή της για τέτοιους κινδύνους.

«Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ίσως δουν ότι υπάρχει όφελος στο να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε στόχους στη Νορβηγία το 2026», δήλωσε η PST.

Οι πιθανότεροι στόχοι είναι ακίνητα και υποδομές επιμελητείας που σχετίζονται με τη στήριξη προς την Ουκρανία κατά της ρωσικής εισβολής, αλλά μπορεί επίσης να επηρεαστούν και μη στρατιωτικές υποδομές, πρόσθεσε.

Η PST δήλωσε επίσης ότι οι ρωσικές υπηρεσίες προσπαθούν ολοένα και πιο πολύ να στρατολογήσουν Ουκρανούς πρόσφυγες στη Νορβηγία για να συγκεντρώσουν πληροφορίες ή να κάνουν δολιοφθορές. Πρόσφυγες με συγγενείς ή περιουσία στις υπό ρωσική κατοχή περιοχές της Ουκρανία είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε εξαναγκασμό, πρόσθεσε.

Με σχεδόν 100.000 Ουκρανούς πρόσφυγες στη Νορβηγία, τέτοιου είδους προσπάθειες στρατολόγησης αποτελούν «μεγάλη πρόκληση», σύμφωνα με την PST.

Από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έχει σημειωθεί κύμα εμπρησμών, δολιοφθορών και κυβερνοεπιθέσεων στην Πολωνία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

